Viktor Tsygankov, Trabzonspor'a gelmeye sıcak!

Trabzonspor, sağ kanat oyuncusu Viktor Tsygankov'un peşinde. İspanyol ekibi Girona forması giyen 28 yaşındaki yıldız için girişimler sürüyor.
Girona'nın La Liga'dan düşmesinin ardından ayrılma kararı alan Ukraynalı yıldız ile ilk temas kuruldu. Alt ligde oynamak istemeyen tecrübeli ismin, Karadeniz devine sıcak baktığı belirtiliyor.
Piyasa değeri 15 milyon euro olan Tsygankov'un kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi var. Ancak bordo mavili yönetim, yetenekli futbolcunun ayrılma isteğini ve takımının küme düşmesini pazarlık masasında koz olarak kullanmak istiyor.
Transferde hedef 10 milyon euro'nun altında bir ücrete imza atmak olacak.
ÇALIŞKAN TEKNİK KANAT
Viktor Tsygankov modern futbolun "çalışkan teknik kanat" profiline çok uyan bir oyuncu. Sol ayaklı, genelde sağ kanatta oynuyor ama klasik çizgi kanadı gibi değil; daha çok içe kat eden, oyun kurulumuna katılan ve skor üreten bir hücumcu. Bu özellikler nedeniyle listeye alındı.
