02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Viktor Tsygankov, Trabzonspor'a gelmeye sıcak!

Viktor Tsygankov, Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor. Yönetim, küme düşen Girona'nın 15 milyon euro'luk beklentisini düşürmek için pazarlık yapıyor.

02 Haziran 2026 11:36
Fotoğraf: Instagram
Trabzonspor, sağ kanat oyuncusu Viktor Tsygankov'un peşinde. İspanyol ekibi Girona forması giyen 28 yaşındaki yıldız için girişimler sürüyor.

Girona'nın La Liga'dan düşmesinin ardından ayrılma kararı alan Ukraynalı yıldız ile ilk temas kuruldu. Alt ligde oynamak istemeyen tecrübeli ismin, Karadeniz devine sıcak baktığı belirtiliyor.

Piyasa değeri 15 milyon euro olan Tsygankov'un kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi var. Ancak bordo mavili yönetim, yetenekli futbolcunun ayrılma isteğini ve takımının küme düşmesini pazarlık masasında koz olarak kullanmak istiyor.

Transferde hedef 10 milyon euro'nun altında bir ücrete imza atmak olacak.

ÇALIŞKAN TEKNİK KANAT

Viktor Tsygankov modern futbolun "çalışkan teknik kanat" profiline çok uyan bir oyuncu. Sol ayaklı, genelde sağ kanatta oynuyor ama klasik çizgi kanadı gibi değil; daha çok içe kat eden, oyun kurulumuna katılan ve skor üreten bir hücumcu. Bu özellikler nedeniyle listeye alındı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
