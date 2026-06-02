Dünya Kupası 2026
Katar, Dünya Kupası'na ilk kez elemeyle geliyor

Katar, ev sahibi olduğu 2022 Dünya Kupası'nın ardından ilk kez elemelerle Dünya Kupası bileti aldı.

02 Haziran 2026 12:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Katar, üst üste ikinci kez turnuvada yer alacak.

İlk Dünya Kupası deneyimini ev sahibi olduğu 2022'de yaşayan Asya temsilcisi, bu kez elemelerden gelerek finallere katılma hakkı elde etti. Teknik direktör Julen Lopetegui yönetimindeki Katar, 2023 AFC Asya Kupası zaferinin ardından yeni bir yapılanmayla turnuvaya hazırlanıyor.

Kanada, İsviçre ve Bosna Hersek ile B Grubu'nda yer alan Katar'ın Dünya Kupası öncesi performansı, öne çıkan oyuncuları ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Asya Elemeleri 2. turunda A Grubu'nda yer alan Katar, 16 puanla grup lideri olarak 3. tura çıktı.

İran ve Özbekistan'ın turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde ettiği bu turda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgiyle 4. sırada bulunan Katar, umudunu 4. tura taşıdı.

Bu turda Umman ile 0-0 berabere kalan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 yenen Katar, 2026 Dünya Kupası biletini aldı.

Öne çıkan oyuncuları

Katar'ın en önemli hücum silahları arasında Al Gharafa forması giyen Mohammed Muntari bulunuyor.

Muntari, Katar'ın Dünya Kupası tarihindeki ilk ve tek golünü 2022'de Senegal karşısında kaydetmişti. Deneyimli oyuncu, 2026 Dünya Kupası'nda da takımın en büyük hücum kozlarından biri olacak.

Lopetegui'nin ilk Dünya Kupası heyecanı

Katar Milli Takımı'nın başında bulunan Julen Lopetegui, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Dünya Kupası deneyimini yaşayacak.

Real Madrid, Sevilla ve West Ham United gibi önemli ekipleri çalıştıran deneyimli teknik adam, kulüp kariyerindeki en büyük başarısını 2020 yılında Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak elde etti.

2016'da İspanya Milli Takımı'nın başına geçen Lopetegui, 2018 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala Real Madrid ile anlaşmasının açıklanmasının ardından görevden alınmış ve turnuvada takımının başında sahaya çıkamamıştı.

Dünya Kupası geçmişi

Ev sahibi olduğu 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda, Senegal ve Ekvador ile aynı grupta yer alan Katar, oynadığı üç maçı da kaybederek turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Kadro

Kaleci: Salah Zakaria (Al Duhail), Meshaal Barsham (Al Sadd), Mahmoud Abunada (Al Rayyan)

Defans: Ayoub Al-Alawi (Al Gharafa), Boualem Khoukhi (Al Sadd), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa), Lucas Mendes (Al Wakrah), Issa Laye (Al Arabi), Pedro Miguel (Al Sadd), Al-Hashmi Al-Hussain (Al Arabi), Sultan Al Brake (Al Duhail),

Orta saha: Assim Madibo (Al Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Ahmed Fathi (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al Duhail), Jassim Gaber (Al Rayyan), Mohammed Mannai (Al Shamal),

Forvet: Ahmed Al-Janehi (Al Gharafa), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Akram Afif (Al Sadd), Almoez Ali (Al Duhail), Edmilson Junior (Al Duhail), Hassan Al-Haydos (Al Sadd), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Tahsin Mohammed (Al Duhail), Yusuf Abdurisag (Al Wakrah)

Maç takvimi

13 Haziran (TSİ 20.00): Katar-İsviçre (San Francisco Bay Area)

19 Haziran (TSİ 01.00): Kanada-Katar (BC Place Vancouver)

24 Haziran (TSİ 20.00): Bosna Hersek-Katar (Seattle Stadı)

D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
