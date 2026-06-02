Kanada'da hedef eleme turları

ABD ve Meksika ile 2026 FIFA Dünya Kupası'na ortaklaşa ev sahipliği yapmaya hazırlanan Kanada, ev sahibi ülke avantajıyla tarihinin en büyük başarısını hedefliyor.



Daha önce 1986 ve 2022 Dünya Kupaları'nda mücadele eden Kanada, üst üste ikinci kez Dünya Kupası sahnesinde yer alacak.



2024 yılında göreve gelen teknik direktör Jesse Marsch da takımın başında ilk büyük turnuva deneyimini yaşayacak.



Ev sahibi ülkelerinden biri olduğu için turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Kanada, sahip olduğu yetenekli kadroyla ilk kez Dünya Kupası'nda eleme aşamasına yükselmeyi amaçlıyor.



İsviçre, Bosna Hersek ve Katar ile B Grubu'nda yer alan Kanada Milli Takımı'nın öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:



Öne çıkan oyuncuları



Kanada'nın en önemli yıldızları arasında Juventus forması giyen Jonathan David, Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies bulunuyor.



Takımın hücum hattındaki en önemli kozlarından Jonathan David, Avrupa futbolundaki istikrarlı performansıyla dikkat çekerken, kaptan Alphonso Davies ise hızı ve atletizmiyle Kanada'nın en büyük silahlarından biri konumunda.



Orta sahada Porto forması giyen, son olarak Los Angeles FC'ye kiralanan Stephen Eustaquio takımın oyun kurucu rolünü üstlenirken, Sassuolo'da forma giyen Ismael Kone de son dönemdeki yükselen performansıyla dikkati çekiyor.



Dünya Kupası geçmişi



Dünya Kupası'nda daha önce iki kez mücadele eden Kanada, 2022 Katar'da Alphonso Davies'in attığı golle turnuva tarihindeki ilk gol sevincini yaşadı.



Çıktığı 6 karşılaşmanın tamamını kaybeden Kanada'nın puan ya da galibiyeti bulunmuyor.



Kadro



Kaleci: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace)



Defans: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marseille), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nice), Alphonso Davies (Bayern Münih), Alfie Jones (Middlesbrough)



Orta saha: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto)



Forvet: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG)



Maç takvimi



12 Haziran (TSİ 22.00): Kanada-Bosna Hersek (Toronto Stadı)



19 Haziran (TSİ 01.00): Kanada-Katar (BC Place Vancouver)



24 Haziran (TSİ 22.00): İsviçre-Kanada (BC Place Vancouver)



