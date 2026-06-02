İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu
A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası nihai kadrosu açıklandı.
İşte kadromuz:
Kaleciler:
Altay Bayındır
Mert Günok
Uğurcan Çakır
Savunmacılar:
Abdülkerim Bardakcı
Çağlar Söyüncü
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mert Müldür
Ozan Kabak
Samet Akaydin
Zeki Çelik
Orta Sahalar:
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Kaan Ayhan
Orkun Kökçü
Salih Özcan
Forvetler:
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Can Uzun
Deniz Gül
İrfan Can Kahveci
Kenan Yıldız
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Yunus Akgün
KADRODAN ÇIKARTILANLAR
A Milli Takım'ın geniş kadrosunda yer alan ancak nihai kadroda yer almayan isimler şu şekilde:
-Ersin Destanoğlu
-Ahmetcan Kaplan
-Yusuf Akçiçek
-Mustafa Eskihellaç
-Atakan Karazor
-Yusuf Sarı
TFF'DEN AÇIKLAMA
"A Milli Takım'ın 26 kişilik nihai kadrosunda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacak."
🇹🇷 Bir forma, bir tutku, bir aidiyet... Nesilden nesile aktarılan en değerli miras.
🌍🏆 İşte 24 yıl sonra bayrağımızı ve ay yıldızlı formamızı Dünya Kupası'nda temsil edecek A Millî Takım aday kadromuz:#BizimÇocuklar🇹🇷 | #FIFAWorldCup | #TürkÖndeTürkİleri pic.twitter.com/sbQqgqeLH8
— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) June 2, 2026
