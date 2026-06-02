Beşiktaş'a Exequiel Zeballos'tan kötü haber

Beşiktaş'a Exequiel Zeballos transferinden kötü haber geldi.
Arjantin basınından Boca Noticias'ın haberine göre, Boca Juniors'ta hareketli günler yaşanıyor.
Bir yandan takımı emanet edeceği yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren kulüp başkanı Juan Roman Riquelme, diğer yandan kadro planlaması kapsamında transfer tekliflerini değerlendiriyor.
Bu doğrultuda masadaki en sıcak gündem maddelerinden biri, Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği genç yetenek Exequiel Zeballos'un geleceği.
BAŞKAN KALMASINI İSTEDİ
Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan ve tarafından ciddi şekilde talep gören 24 yaşındaki kanat oyuncusu için Riquelme son sözünü söyledi.
Arjantinli futbol efsanesi, taraftarların ve kulübün büyük beklenti içinde olduğu Zeballos'un takımda kalmasına karar verdi.
Boca Juniors yönetimi, yeni teknik direktör sürecini netleştirmeden ve oyuncunun değerini bulacak astronomik bir teklif gelmeden bu ayrılığa onay vermeyecek.
Arjantin basınından Boca Noticias'ın haberine göre, Boca Juniors'ta hareketli günler yaşanıyor.
Bir yandan takımı emanet edeceği yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren kulüp başkanı Juan Roman Riquelme, diğer yandan kadro planlaması kapsamında transfer tekliflerini değerlendiriyor.
Bu doğrultuda masadaki en sıcak gündem maddelerinden biri, Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği genç yetenek Exequiel Zeballos'un geleceği.
BAŞKAN KALMASINI İSTEDİ
Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan ve tarafından ciddi şekilde talep gören 24 yaşındaki kanat oyuncusu için Riquelme son sözünü söyledi.
Arjantinli futbol efsanesi, taraftarların ve kulübün büyük beklenti içinde olduğu Zeballos'un takımda kalmasına karar verdi.
Boca Juniors yönetimi, yeni teknik direktör sürecini netleştirmeden ve oyuncunun değerini bulacak astronomik bir teklif gelmeden bu ayrılığa onay vermeyecek.