02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Beşiktaş'a Exequiel Zeballos'tan kötü haber

Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme, Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Exequiel Zeballos'un takımda tutmak istiyor.

Beşiktaş'a Exequiel Zeballos transferinden kötü haber geldi.

Arjantin basınından Boca Noticias'ın haberine göre, Boca Juniors'ta hareketli günler yaşanıyor.

Bir yandan takımı emanet edeceği yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren kulüp başkanı Juan Roman Riquelme, diğer yandan kadro planlaması kapsamında transfer tekliflerini değerlendiriyor.

Bu doğrultuda masadaki en sıcak gündem maddelerinden biri, Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği genç yetenek Exequiel Zeballos'un geleceği.

BAŞKAN KALMASINI İSTEDİ

Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan ve tarafından ciddi şekilde talep gören 24 yaşındaki kanat oyuncusu için Riquelme son sözünü söyledi.

Arjantinli futbol efsanesi, taraftarların ve kulübün büyük beklenti içinde olduğu Zeballos'un takımda kalmasına karar verdi.

Boca Juniors yönetimi, yeni teknik direktör sürecini netleştirmeden ve oyuncunun değerini bulacak astronomik bir teklif gelmeden bu ayrılığa onay vermeyecek.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
