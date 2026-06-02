02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Sean Sweeney, NBA Finalleri sonrası Magic'in başına geçecek

Orlando Magic, geçtiğimiz hafta tarafların prensip anlaşmasına varmasının ardından Sean Sweeney'i resmi olarak takımın yeni başantrenörü olarak açıkladı.

calendar 02 Haziran 2026 11:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Sean Sweeney, NBA Finalleri sonrası Magic'in başına geçecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Orlando Magic, geçtiğimiz hafta tarafların prensip anlaşmasına varmasının ardından Sean Sweeney'i resmi olarak takımın yeni başantrenörü olarak açıkladı.

Halen San Antonio Spurs bünyesinde yardımcı başantrenör olarak görev yapan Sweeney, NBA Finalleri'nin tamamlanmasına kadar Spurs'taki görevini sürdürecek. Orlando yönetimi, Spurs ile New York Knicks arasında oynanan final serisinin sona ermesinin ardından deneyimli çalıştırıcı için resmi tanıtım toplantısı düzenleyecek.

Magic Başkanı ve Basketbol Operasyonları Başkanı Jeff Weltman yaptığı açıklamada yeni koçlarına duydukları güveni şu sözlerle ifade etti:

"Sean'ı Orlando Magic ailesine katmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Kendisi olağanüstü bir çalışma ahlakına ve yaptığı her işe yön veren yüksek bir yoğunluğa sahip. Ayrıntılara verdiği önem, iletişim becerileri ve oyunu öğretme konusundaki yeteneği onu farklı kılıyor. Rekabetçilik ve sorumluluk anlayışı üzerine kurulu bir yapıya sahip olmasının yanı sıra modern ve yaratıcı bir koçluk yaklaşımını da benimsiyor."

41 yaşındaki Sweeney, Orlando'da beş sezon görev yaptıktan sonra işine son verilen Jamahl Mosley'nin yerini alacak. Mosley yönetimindeki Magic, son üç sezonda üst üste üç kez play-off'ların ilk turunda elenmişti. Mosley daha sonra New Orleans Pelicans tarafından başantrenörlük görevine getirildi.

NBA çevrelerinde savunma uzmanı olarak gösterilen Sweeney, ligin savunma tarafındaki en parlak genç koçlarından biri olarak değerlendiriliyor. Spurs'taki ilk ve tek sezonunda geçtiğimiz yıl savunmada ciddi sorunlar yaşayan takımı ligin en sağlam savunmalarından birine dönüştürmeyi başardı.

Sweeney'nin sisteminin merkezinde ise bu sezon oybirliğiyle Yılın Savunmacısı ödülünü kazanan genç yıldız Victor Wembanyama bulunuyordu.

Spurs'taki görevinin öncesinde dört sezon boyunca Dallas Mavericks teknik ekibinde çalışan Sweeney; daha önce Detroit Pistons, Milwaukee Bucks ve Brooklyn Nets organizasyonlarında da çeşitli görevlerde bulundu. Kariyerine ise takım henüz New Jersey'de mücadele ederken Nets organizasyonunda video koordinatörü olarak başlamıştı.

Minnesota doğumlu çalıştırıcı, üniversite kariyerinde önce Green Bay'de forma giydi, ardından University of St. Thomas'a transfer olarak burada üç yıl boyunca ilk beşte görev yaptı.

Spurs Başantrenörü Mitch Johnson ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Orlando adına mutluyum, bizim adımıza da mutluyum çünkü artık Doğu Konferansı'nda çalışacak."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.