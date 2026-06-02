Sean Sweeney, NBA Finalleri sonrası Magic'in başına geçecek

Orlando Magic, geçtiğimiz hafta tarafların prensip anlaşmasına varmasının ardından Sean Sweeney'i resmi olarak takımın yeni başantrenörü olarak açıkladı.



Halen San Antonio Spurs bünyesinde yardımcı başantrenör olarak görev yapan Sweeney, NBA Finalleri'nin tamamlanmasına kadar Spurs'taki görevini sürdürecek. Orlando yönetimi, Spurs ile New York Knicks arasında oynanan final serisinin sona ermesinin ardından deneyimli çalıştırıcı için resmi tanıtım toplantısı düzenleyecek.



Magic Başkanı ve Basketbol Operasyonları Başkanı Jeff Weltman yaptığı açıklamada yeni koçlarına duydukları güveni şu sözlerle ifade etti:



"Sean'ı Orlando Magic ailesine katmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Kendisi olağanüstü bir çalışma ahlakına ve yaptığı her işe yön veren yüksek bir yoğunluğa sahip. Ayrıntılara verdiği önem, iletişim becerileri ve oyunu öğretme konusundaki yeteneği onu farklı kılıyor. Rekabetçilik ve sorumluluk anlayışı üzerine kurulu bir yapıya sahip olmasının yanı sıra modern ve yaratıcı bir koçluk yaklaşımını da benimsiyor."



41 yaşındaki Sweeney, Orlando'da beş sezon görev yaptıktan sonra işine son verilen Jamahl Mosley'nin yerini alacak. Mosley yönetimindeki Magic, son üç sezonda üst üste üç kez play-off'ların ilk turunda elenmişti. Mosley daha sonra New Orleans Pelicans tarafından başantrenörlük görevine getirildi.



NBA çevrelerinde savunma uzmanı olarak gösterilen Sweeney, ligin savunma tarafındaki en parlak genç koçlarından biri olarak değerlendiriliyor. Spurs'taki ilk ve tek sezonunda geçtiğimiz yıl savunmada ciddi sorunlar yaşayan takımı ligin en sağlam savunmalarından birine dönüştürmeyi başardı.



Sweeney'nin sisteminin merkezinde ise bu sezon oybirliğiyle Yılın Savunmacısı ödülünü kazanan genç yıldız Victor Wembanyama bulunuyordu.



Spurs'taki görevinin öncesinde dört sezon boyunca Dallas Mavericks teknik ekibinde çalışan Sweeney; daha önce Detroit Pistons, Milwaukee Bucks ve Brooklyn Nets organizasyonlarında da çeşitli görevlerde bulundu. Kariyerine ise takım henüz New Jersey'de mücadele ederken Nets organizasyonunda video koordinatörü olarak başlamıştı.



Minnesota doğumlu çalıştırıcı, üniversite kariyerinde önce Green Bay'de forma giydi, ardından University of St. Thomas'a transfer olarak burada üç yıl boyunca ilk beşte görev yaptı.



Spurs Başantrenörü Mitch Johnson ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:



"Orlando adına mutluyum, bizim adımıza da mutluyum çünkü artık Doğu Konferansı'nda çalışacak."



