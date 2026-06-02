Trabzonspor'da gündem İsak Vural

Trabzonspor geleceğin takımını kuruyor. Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen bordo-mavililer rotayı İtalya'ya çevirdi.
Serie A ekiplerinden Pisa'da forma giyen 20 yaşındaki merkez orta saha İsak Vural, Fırtına'nın gündemine geldi. 1.89 boyunda olan ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken genç futbolcu, daha önce Fenerbahçe forması da giymişti.
Pisa'nın 4.5 milyon euro'ya aldığı İsak'ın sözleşmesinde 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesi var. Bordo mavililer, 2 yıl daha sözleşmesi olan İsak için Pisa ile temaslara başladı.
