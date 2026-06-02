Osimhen için dudak uçuklatan bonservis kararı!

Galatasaray'da Avrupa devlerinin radarında olan ve Nijerya Milli Takımı'ndaki hocasının açıklamasıyla kafa karıştırdığı Victor Osimhen takımda kalacak.
Başkan Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun bu konuda kararlı olduğu ve yıldız futbolcunun en azından bir sene daha sarı-kırmızılı formayı giymesini istedikleri belirtildi.
TAKIMIN MERKEZİ OLACAK
Özellikle yeni yapılanmanın Osimhen merkezli olacağı ve bu nedenle takımda kalmasının her şeyden önemli olduğu dile getirildi. Galatasaraylı yetkililerin, Nijeryalı golcünün bonservisi için 150 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı belirtildi.
Böyle bir rakamın gelmesi durumunda ise Osimhen'in vereceği karara göre hareket edileceği bildirildi.
PERFORMANSI
Bu sezon sarı kırmızı formayla 33 maça çıkan Osimhen, 22 gol attı ve 8 asist yaptı.
