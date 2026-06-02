02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Osimhen için dudak uçuklatan bonservis kararı!

Galatasaray Yönetimi, Victor Osimhen için kararını verdi. Sarı-kırmızlılar oyuncunun takımda kalmasını isterken bonservis detayı ise ortaya çıktı.

02 Haziran 2026 08:43 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2026 08:44
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Avrupa devlerinin radarında olan ve Nijerya Milli Takımı'ndaki hocasının açıklamasıyla kafa karıştırdığı Victor Osimhen takımda kalacak.

Başkan Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun bu konuda kararlı olduğu ve yıldız futbolcunun en azından bir sene daha sarı-kırmızılı formayı giymesini istedikleri belirtildi.

TAKIMIN MERKEZİ OLACAK

Özellikle yeni yapılanmanın Osimhen merkezli olacağı ve bu nedenle takımda kalmasının her şeyden önemli olduğu dile getirildi. Galatasaraylı yetkililerin, Nijeryalı golcünün bonservisi için 150 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı belirtildi.

Böyle bir rakamın gelmesi durumunda ise Osimhen'in vereceği karara göre hareket edileceği bildirildi.

PERFORMANSI

Bu sezon sarı kırmızı formayla 33 maça çıkan Osimhen, 22 gol attı ve 8 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
