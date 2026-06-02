Dursun Özbek'in hayali Camavinga

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un talebi sonrası bir orta saha takviyesi yapmaya hazırlanıyor.
Cimbom'un bu mevki için Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga'yı gündemine aldığı ve oyuncuyla ilgili girişimlere başladığı öğrenildi.
DURSUN ÖZBEK İSTEKLİ
Okan Buruk'un transferine onay verdiği Camavinga için başkan Dursun Özbek'in de istekli olduğu ve 23 yaşındaki futbolcuya Sarı-Kırmızılı formayı giydirmek istediği belirtiliyor.
Sarı-Kırmızılı kurmayların ilerleyen günlerde Real Madrid ile görüşmelere başlayacağı belirlendi.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
İspanyol deviyle 2029 yılına kadar kontratı bulunan Camavinga için satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yapılacağı da gelen bilgiler arasında.
