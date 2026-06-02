02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Dursun Özbek'in hayali Camavinga

Yeni sezonda bir orta saha takviyesi yapacak olan Galatasaray, Real Madrid'in ön liberosu Eduardo Camavinga için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un talebi sonrası bir orta saha takviyesi yapmaya hazırlanıyor.

Cimbom'un bu mevki için Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga'yı gündemine aldığı ve oyuncuyla ilgili girişimlere başladığı öğrenildi.

DURSUN ÖZBEK İSTEKLİ

Okan Buruk'un transferine onay verdiği Camavinga için başkan Dursun Özbek'in de istekli olduğu ve 23 yaşındaki futbolcuya Sarı-Kırmızılı formayı giydirmek istediği belirtiliyor.

Sarı-Kırmızılı kurmayların ilerleyen günlerde Real Madrid ile görüşmelere başlayacağı belirlendi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

İspanyol deviyle 2029 yılına kadar kontratı bulunan Camavinga için satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yapılacağı da gelen bilgiler arasında.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
