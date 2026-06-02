01 Haziran
Slovakya-Malta
2-1
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
0-1
01 Haziran
Norveç-İsveç
3-1
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
4-0
01 Haziran
Avusturya-Tunus
1-0
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
2-0

Fenerbahçe'den ayrılan Aslı Kalaç, Eczacıbaşı Dynavit'e transfer oldu

Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana'dan ayrılan Aslı Kalaç'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 02 Haziran 2026 01:20 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2026 01:21
Haber: AA
Yeni transfer çalışmalarına devam eden Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Fenerbahçe Medicana'dan ayrılan orta oyuncu Aslı Kalaç'ı renklerine bağladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası şampiyonu; kulüp kariyerinde Sultanlar Ligi, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları yaşayan, Türk voleybolunun deneyimli orta oyuncularından Aslı Kalaç yeni yuvasında." denildi.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz, transferle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Aslı Kalaç, Türk voleybolunu uzun yıllardır başarıyla temsil eden, deneyimi yüksek bir orta oyuncu. Hem Sultanlar Ligi'ndeki tecrübesi hem de milli takım formasını yıllardır gururla taşımasıyla kadromuza önemli bir değer katacağına inanıyoruz. Sahadaki istikrarı ve oyun bilgisiyle genç oyuncularımıza da örnek olacağına inanıyoruz."

Ay-yıldızlı formayı da aktif olarak giymeyi sürdüren Aslı Kalaç, geçen sezonu Fenerbahçe Medicana'da tamamladı.

30 yaşındaki voleybolcu, kariyerinde TVF Spor Lisesi, Yeşilyurt, Galatasaray HDI Sigorta, Türk Hava Yolları ve Fenerbahçe formalarını giydi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
