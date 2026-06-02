Fenerbahçe Medicana, 7 oyuncuyla yollarını ayırdı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, 7 oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızda yeni sezon planlaması kapsamında; Aslı Kalaç, Yaasmen Bedart Ghani, Bojana Milenkovic, Fatma Beyaz, Dicle Nur Babat, Agnieszka Korneluk ve Sude Hacımustafaoğlu ile yollarımız ayrılmıştır.



Sporcularımıza kulübümüze yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz." denildi.



Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Agnieszka Korneluk ise voleybol kariyerini sonlandırdı.



