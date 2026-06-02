Hakan Safi, Ümit Akdağ ile anlaştı!

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, seçimle birlikte transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Hakan Safi, önemli yıldızlarla birlikte Süper Lig'den isimleri de listesinde tutuyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Hakan Safi, Alanyaspor forması giyen savunma oyuncusu Ümit Akdağ ile prensip anlaşmasına vardı.
Alanyaspor'da geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 22 yaşındaki savunma oyuncusu, 1 gol ve 3 asistle skor katkısı da verdi.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Ümit Akdağ'ın, Alanyaspor ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
