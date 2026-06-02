02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ı bekliyor

Cagliari'den sonra Beşiktaş'a geri dönecek Semih Kılıçsoy'un geleceği, siyah-beyazlılarda göreve gelecek yeni teknik direktör ile birlikte belli olacak. Avrupa'ya dönmeye sıcak bakan 20 yaşındaki futbolcu, kendisi için verilecek kararı bekliyor.

Beşiktaş'ın kiralık giden oyuncularından olan ve durumu en çok merak edilen Semih Kılıçsoy olayı netleşti.

CAGLIARI'DEN GERİ ADIM

İtalyan ekibi Cagliari, satın alma opsiyonu ile kiraladığı genç hücum oyuncusunu kadrosunda tutmayı planlıyordu. Sezon içerisinde yapılan açıklamalar 12 milyon euro'luk bonservis bedelinin ödeneceği yönündeydi. Ancak sezon sonu durum değişti ve Cagliari Kulübü geri adım attı.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, Semih'in bonservisinin alınmayacağını söyledi. Kulübün mevcut maaş politikası ve finansal kriterleri çerçevesinde bir değerlendirme yaptıklarını belirten Giulini, Semih'in yanı sıra Michael Folorunsho ve Luca Mazzitelli'nin de belirlenen ekonomik şartlara uyum sağlamadığını ifade etti.

KARAR YENİ TEKNİK DİREKTÖRDE

Beşiktaş'a geri dönecek olan Semih'le ilgili kararı yeni teknik ekip verecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
