Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ı bekliyor

Beşiktaş'ın kiralık giden oyuncularından olan ve durumu en çok merak edilen Semih Kılıçsoy olayı netleşti.
CAGLIARI'DEN GERİ ADIM
İtalyan ekibi Cagliari, satın alma opsiyonu ile kiraladığı genç hücum oyuncusunu kadrosunda tutmayı planlıyordu. Sezon içerisinde yapılan açıklamalar 12 milyon euro'luk bonservis bedelinin ödeneceği yönündeydi. Ancak sezon sonu durum değişti ve Cagliari Kulübü geri adım attı.
BAŞKANDAN AÇIKLAMA
Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, Semih'in bonservisinin alınmayacağını söyledi. Kulübün mevcut maaş politikası ve finansal kriterleri çerçevesinde bir değerlendirme yaptıklarını belirten Giulini, Semih'in yanı sıra Michael Folorunsho ve Luca Mazzitelli'nin de belirlenen ekonomik şartlara uyum sağlamadığını ifade etti.
KARAR YENİ TEKNİK DİREKTÖRDE
Beşiktaş'a geri dönecek olan Semih'le ilgili kararı yeni teknik ekip verecek.
CAGLIARI'DEN GERİ ADIM
İtalyan ekibi Cagliari, satın alma opsiyonu ile kiraladığı genç hücum oyuncusunu kadrosunda tutmayı planlıyordu. Sezon içerisinde yapılan açıklamalar 12 milyon euro'luk bonservis bedelinin ödeneceği yönündeydi. Ancak sezon sonu durum değişti ve Cagliari Kulübü geri adım attı.
BAŞKANDAN AÇIKLAMA
Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, Semih'in bonservisinin alınmayacağını söyledi. Kulübün mevcut maaş politikası ve finansal kriterleri çerçevesinde bir değerlendirme yaptıklarını belirten Giulini, Semih'in yanı sıra Michael Folorunsho ve Luca Mazzitelli'nin de belirlenen ekonomik şartlara uyum sağlamadığını ifade etti.
KARAR YENİ TEKNİK DİREKTÖRDE
Beşiktaş'a geri dönecek olan Semih'le ilgili kararı yeni teknik ekip verecek.