Galatasaray, Icardi'nin kesin kararını bekliyor!

Galatasarau yönetimi sezonun sona ermesiyle kontratı biten Mauro Icardi'nin menajeriyle temasa geçip yeni sözleşme için teklifte bulunmuştu.
Sarı-Kırmızılı kurmayların 1+1 yıllık yeni sözleşme için senelik 4 milyon euro önerdiği 33 yaşındaki futbolcunun henüz teklife bir yanıt vermediği öğrenildi.
Yönetim, Arjantinli golcünün kararını bu hafta içinde vermesini istiyor.
Icardi teklifi kabul etmezse Galatasaray kariyeri sona erecek.
