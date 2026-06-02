 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Galatasaray şansını deneyecek: Konate!

Yönetimin Liverpool'dan ayrılan 27 yaşındaki İbrahime Konate'yi gündemine aldığı ve ilerleyen günlerde yıldız futbolcu için teklifte bulunacağı öğrenildi.

calendar 02 Haziran 2026 09:10
Haber: Takvim, Fotoğraf: Instagram
Galatasaray şansını deneyecek: Konate!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni sezonda kadroya bir stoper takviyesi yapması beklenen Cimbom'un kısa süre önce Liverpool'dan ayrılacağını açıklayan İbrahime Konate'yi gündemine aldığı öğrenildi.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLECEK

Sarı-Kırmızılı takımın ilerleyen günlerde oyuncunun menajeriyle temasa geçip Konate için teklifte bulunacağı da gelen bilgiler arasında. Yönetim, Chelsea, Real Madrid ve Körfez ekiplerinin radarında bulunan 27 yaşındaki Fransız savunma oyuncusunu ikna edip Sarı-Kırmızılı formayı giydirmeyi hedefliyor.

51 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Liverpool formasıyla 51 maça çıkan Konate söz konusu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı. 1.91 boyundaki Konate, hava hakimiyetinin yanında fizik gücü ve mücadeleci yapısıyla da dikkatleri çekiyor.

Fransa Milli Takımı ile de 27 maça çıkan tecrübeli savunmacıya güncel verilere göre 50 milyon euro değer biçiliyor.

40 MİLYON EURO ÖDENDİ

Cimbom'un transfer gündeminde yer alan 27 yaşındaki Fransız stoper için bugüne kadar 40 milyon euro bonservis ödendi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.