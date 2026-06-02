Galatasaray şansını deneyecek: Konate!

Gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni sezonda kadroya bir stoper takviyesi yapması beklenen Cimbom'un kısa süre önce Liverpool'dan ayrılacağını açıklayan İbrahime Konate'yi gündemine aldığı öğrenildi.
MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLECEK
Sarı-Kırmızılı takımın ilerleyen günlerde oyuncunun menajeriyle temasa geçip Konate için teklifte bulunacağı da gelen bilgiler arasında. Yönetim, Chelsea, Real Madrid ve Körfez ekiplerinin radarında bulunan 27 yaşındaki Fransız savunma oyuncusunu ikna edip Sarı-Kırmızılı formayı giydirmeyi hedefliyor.
51 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Liverpool formasıyla 51 maça çıkan Konate söz konusu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı. 1.91 boyundaki Konate, hava hakimiyetinin yanında fizik gücü ve mücadeleci yapısıyla da dikkatleri çekiyor.
Fransa Milli Takımı ile de 27 maça çıkan tecrübeli savunmacıya güncel verilere göre 50 milyon euro değer biçiliyor.
40 MİLYON EURO ÖDENDİ
Cimbom'un transfer gündeminde yer alan 27 yaşındaki Fransız stoper için bugüne kadar 40 milyon euro bonservis ödendi.
Yeni sezonda kadroya bir stoper takviyesi yapması beklenen Cimbom'un kısa süre önce Liverpool'dan ayrılacağını açıklayan İbrahime Konate'yi gündemine aldığı öğrenildi.
MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLECEK
Sarı-Kırmızılı takımın ilerleyen günlerde oyuncunun menajeriyle temasa geçip Konate için teklifte bulunacağı da gelen bilgiler arasında. Yönetim, Chelsea, Real Madrid ve Körfez ekiplerinin radarında bulunan 27 yaşındaki Fransız savunma oyuncusunu ikna edip Sarı-Kırmızılı formayı giydirmeyi hedefliyor.
51 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Liverpool formasıyla 51 maça çıkan Konate söz konusu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı. 1.91 boyundaki Konate, hava hakimiyetinin yanında fizik gücü ve mücadeleci yapısıyla da dikkatleri çekiyor.
Fransa Milli Takımı ile de 27 maça çıkan tecrübeli savunmacıya güncel verilere göre 50 milyon euro değer biçiliyor.
40 MİLYON EURO ÖDENDİ
Cimbom'un transfer gündeminde yer alan 27 yaşındaki Fransız stoper için bugüne kadar 40 milyon euro bonservis ödendi.