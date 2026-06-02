Frankfurt, Can Uzun için net: '60 milyon Euro!'

Galatasaray'da ana gündem Can Uzun...
Teknik direktör Okan Buruk'un transfer listesinin başına yazdığı milli orta saha konusunda ilk görüşmeler yapıldı. Eintracht Frankfurt Kulübü, Can'ın mukavelesinde yazan 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini işaret etti.
Menajeri aracılığıyla yapılan ön görüşmede ise Can Uzun'un hem Galatasaray gibi bir kulüp hem de Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle teklife sıcak baktığı öğrenildi.
ÖNCELİK GALATASARAY
60 milyon Euro'yu ödemek gibi bir düşüncesi olmayan Dursun Özbek yönetimi rakamı 40 milyon avro seviyelerine getirme düşüncesinde. Ki bu konuda Can Uzun'un tavrı da önemli bir etken olacak.
BÜYÜK UĞRAŞ VERİLECEK
10+4 yabancı kuralı için de önemli bir rahatlık olan Can Uzun'u Avrupa'dan başka takımlar da istese de öncelik sarı-kırmızılı kulüp...
Galatasaray belki biraz uzun sürecek ama sabırla 20 yaşındaki Can'ı renklerine bağlamak için uğraş verecek.
