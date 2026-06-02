02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Frankfurt, Can Uzun için net: "60 milyon Euro!"

Okan Buruk'un öncelikli talebi Can Uzun için kulübü Eintracht Frankfurt 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini istedi. Oyuncu Galatasaray markası ve Şampiyonlar Ligi sebebiyle teklife sıcak. Pazarlıklar uzun sürecek gibi.

Haber: Türkiye
Galatasaray'da ana gündem Can Uzun...

Teknik direktör Okan Buruk'un transfer listesinin başına yazdığı milli orta saha konusunda ilk görüşmeler yapıldı. Eintracht Frankfurt Kulübü, Can'ın mukavelesinde yazan 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini işaret etti.

Menajeri aracılığıyla yapılan ön görüşmede ise Can Uzun'un hem Galatasaray gibi bir kulüp hem de Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle teklife sıcak baktığı öğrenildi.

ÖNCELİK GALATASARAY

60 milyon Euro'yu ödemek gibi bir düşüncesi olmayan Dursun Özbek yönetimi rakamı 40 milyon avro seviyelerine getirme düşüncesinde. Ki bu konuda Can Uzun'un tavrı da önemli bir etken olacak.

BÜYÜK UĞRAŞ VERİLECEK

10+4 yabancı kuralı için de önemli bir rahatlık olan Can Uzun'u Avrupa'dan başka takımlar da istese de öncelik sarı-kırmızılı kulüp...

Galatasaray belki biraz uzun sürecek ama sabırla 20 yaşındaki Can'ı renklerine bağlamak için uğraş verecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
