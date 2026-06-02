02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Beşiktaş'ta Pavlidis seferi!

Beşiktaş, Benfica'nın golcüsü Vangelis Pavlidis ile ilgileniyor.

calendar 02 Haziran 2026 11:26
Haber: Yeni Asır, Fotoğraf: Instagram
Beşiktaş'ta Pavlidis seferi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Beşiktaş, yeni sezon öncesi transferde ses getirecek bir hamle için çalışmalara başladı.

Yeni Asır'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi biletini kaçırmasının ardından mali sıkıntılar yaşayan Benfica'nın Yunan golcüsü Vangelis Pavlidis transferi için tarihi bir operasyon başlattı. Portekiz ekibinin oyuncu için belirlediği 40 milyon euro'luk bonservis beklentisi bilinirken, Beşiktaş yönetimi bu rakamı aşağı çekmeyi hedefliyor.

Siyah-beyazlıların, Benfica'ya 20 milyon euro peşin ödeme ve performansa dayalı bonuslar içeren bir paket sunduğu öğrenildi. Devler Ligi gelirinden mahrum kalan Portekiz ekibinin, kadrosundaki diğer oyunculardan beklediği bonservis gelirini elde edememesi nedeniyle Pavlidis transferine daha esnek yaklaşabileceği ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Benfica formasıyla 53 maça çıkan Pavlidis, 30 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Portekiz ekibiyle kontratı 2029'a kadar devam eden oyuncunun piyasa değeri 28 milyon eruo olarak gösteriliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.