Galatasaray'da 10+4 ayrılığı: Mario Lemina

Galatasaray'da sürpriz ayrılık yolda...
Cim Bom'un Gabonlu orta sahası, bir uçak fotoğrafı paylaştı ve Türk Bayrağı koyarak "Hoşçakal" diye yazdı.
Galatasaray'daki sözleşmesi biten Lemina ile 1+1 yıllık yeni mukavele yapılacağı konuşuluyordu. Ancak 10+4 kuralında şimdilik esneme olmayınca Lemina'nın gözden çıkarıldığı iddia edildi.
Tecrübeli oyuncu henüz resmi olarak herhangi bir kulüple anlaşmadı.
