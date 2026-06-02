Haiti, ikinci kez Dünya Kupası'nda

Haiti, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya, Fas ve İskoçya'nın bulunduğu C Grubu'nda mücadele edecek. Tarihinde 2. kez Dünya Kupası'nda yer alacak olan Haiti, 1974'ten sonra ilk defa turnuvada boy gösterecek. Çaykur Rizespor forması giyen Frantzdy Pierrot da kadroda yer alıyor.

calendar 02 Haziran 2026 12:38
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği yapacağı 23. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Haiti Milli Takımı, 9. kez finallere katılma başarısını gösterdi.

Brezilya, Fas ve İskoçya'nın bulunduğu C Grubu'nda yer alan Haiti Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Haiti, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler elemeleri ikinci turunda, Curaçao'nun ardından C Grubu'nda ikinci oldu. Dört maçta üç galibiyet ve bir mağlubiyet alan Haiti'nin tek yenilgisi, Curaçao'a karşı 5-1'lik bir mağlubiyet oldu.

Üçüncü turda, Kosta Rika ve Honduras gibi Dünya Kupası tecrübesi daha fazla olan iki ülke ile Nikaragua'nın da yer aldığı grupta Haiti, deplasmanda Honduras'a 3-0 yenilerek tek mağlubiyetini aldı. C Grubu'nda birinciliği elde eden Haiti, 1974'ten sonra ilk kez Dünya Kupası sahnesine geri döndü.

Fransız teknik adam Sebastien Migne, Mart 2024'te Haiti Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak atanmasının ardından elemelerde aldığı sonuçlarla takımını Dünya Kupası'na taşıdı.

Haiti, 2026 Dünya Kupası biletini şu sonuçlarla aldı:

2. Tur:

Haiti-Saint Lucia: 2-1

Barbados-Haiti: 1-3

Aruba-Haiti: 0-5

Haiti-Curaçao: 1-5

CONCACAF Elemeleri, 2.Tur, C Grubu:


  O G B M Puan
1 Curaçao   4 4 0 0 12
2 Haiti   4 3 0 1 9
3 St. Lucia   4 1 1 2 4
4 Aruba   4 0 2 2 2
5 Barbados   4 0 1 3 1
Öne çıkan oyuncuları

Haiti Milli Takımı'nın kadrosunda Wolverhampton forması giyen orta saha oyuncusu Jean-Ricner Bellegarde, takımın oyun kurucusu olarak öne çıkarken forvet Duckens Nazon, 40'ı aşkın golüyle Haiti Milli Takımı'nın tarihindeki en golcü ismi konumunda bulunuyor.

Takımın diğer forvetleri arasında Sunderland forması giyen Wilson Isidor ile Çaykur Rizespor'da oynayan Frantzdy Pierrot yer alıyor.

Haiti, FIFA dünya sıralamasında 83. sırada bulunuyor.

Dünya Kupası geçmişi

Tarihinde 2. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Haiti, 1974'ten sonra ilk defa turnuvada boy gösterecek.

Haiti'nin henüz Dünya Kupası'nda galibiyeti bulunmuyor. Organizasyon tarihinde 3 maça çıkan Haiti, bu müsabakalardan mağlubiyetle ayrıldı. Haiti, Dünya Kupası tarihi boyunca 2 gol attı, kalesinde 14 gol gördü.

Haiti'nin 1974 Dünya Kupası'nda grup aşamasında mücadele etti.

Dünya Kupası kadrosu

Haiti'nin 2026 Dünya Kupası kadrosu şöyle:

Kaleci: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (Cosmos Koblenz).

Defans: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys)

Orta saha: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Pierre Woodenski (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov).

Forvet: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferencvaros)

Maç takvimi

14 Haziran (TSİ 04.00): Haiti-İskoçya (Boston Stadı)

20 Haziran (TSİ 03.30): Brezilya-Haiti (Lincoln Financial Field Stadı)

25 Haziran (TSİ 01.00): Fas-Haiti (Atlanta Stadı)

 

