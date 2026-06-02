Fas, tarihi başarını tekrarlamak istiyor

Sıra Takım O G B M A Y Puan 1 Fas 8 8 0 0 22 2 24 2 Nijer 8 5 0 3 11 10 15 3 Tanzanya 8 3 1 4 6 7 10 4 Zambiya 8 3 0 5 10 10 9 5 Kongo 8 0 1 7 4 24 1 6 Eritre 0 0 0 0 0 0 0 çekildi

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği yapacağı 23. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Fas Milli Takımı, tarihinde 7. kez finallere katılma başarısını gösterdi.Brezilya, İskoçya ve Haiti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan Fas Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:Fas, CAF elemelerinin E Grubu'nda zirveye yerleşerek, turnuvaya katılmaya hak kazandı. Takım, 5 Eylül'de Nijer'i 5-0'lık farklı bir skorla mağlup ederek bu başarıyı elde etti.Tanzanya-Fas: 0-2Fas-Zambiya: 2-1Demokratik Kongo-Fas: 0-6Nijer-Fas: 1-2Fas-Tanzanya: 2-0Fas-Nijer: 5-0Fas-Demokratik Kongo: 1-0Zambiya-Fas: 0-2Not: Eritre'nin gruptaki maçları iptal edildi.Fas, Katar'daki turnuvada takımın başında yer alan Walid Regragui'nin yerine bu Dünya Kupası'na Mohamed Ouahbi ile gidecek.Önceki dünya kupalarında Noureddine Naybet, Mustapha Hadji, Ahmed Faras gibi önemli oyuncuların forma giydiği Fas, bu turnuvada ise PSG'de oynayan Achraf Hakimi, Al-Hilal kalecisi Yassine Bounou, Olympiakos forması giyen Ayoub El Kaabi, Real Madrid'den Brahim Diaz ve Manchester United forması giyen Noussair Mazraoui gibi yıldız isimlerine güveniyor.Mohamed Ouahbi yönetimindeki Fas, FIFA dünya sıralamasında 8'inci sırada bulunuyor.Fas Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 6 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 23 maça çıkan Fas, bu müsabakalardan 5'ini kazandı, 7'sinden beraberlikle, 11'inden mağlubiyetle ayrıldı.Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'na katılan Fas, B Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Fas, İran ve Portekiz'e 1-0'lık sonuçla mağlup olurken, İspanya ile 2-2 berabere kaldı.Son olarak Fas, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finalde elendi. Bu başarıyla Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ve Arap ülkesi olma ünvanını kazandı.Fas, Dünya Kupası tarihi boyunca 20 gol attı, kalesinde 27 gol gördü.Fas'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:1970 - Grup aşaması1986 - Son 16 turu1994 - Grup aşaması1998 - Grup aşaması2018 - Grup aşaması2022 - Yarı finalFas'ın 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:Kaleci: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir Kajoui (Renaissance de Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (FAR Rabat)Savunma: Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Chadi Riad (Crystal Palace), Zakaria El Ouahdi (Genk), Redouane Halhal (Mechelen), Nayef Aguerd (OM)Orta saha: Neil El Aynaoui (Roma), Azzedine Ounahi (Girona), Ismael Saibari (PSV), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Samir El Mourabet (Strasbourg), Sofyan Amrabat (Betis), Ayyoub Bouaddi (Lille)Forvet: Brahim Diaz (Real Madrid), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Abde Ezzalzouli (Betis), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Gessime Yassine (Strasbourg), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt), Chemsdine Talbi (Sunderland)Fas'ın C Grubu'nda yapacağı maçların TSİ programı şöyle:14 Haziran:01.00 Brezilya-Fas (New York New Jersey Stadı)20 Haziran:01.00 İskoçya-Fas (Boston Stadı)25 Haziran:01.00 Fas-Haiti (Atlanta Stadı)