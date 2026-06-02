Brezilya'da çarpıcı Dünya Kupası istatistiği

Takımlar



O G B M A Y Puan 1 Arjantin



18 12 2 4 31 10 38 2 Ekvador



18 8 8 2 14 5 29 3 Kolombiya



18 7 7 4 28 18 28 4 Uruguay



18 7 7 4 22 12 28 5 Brazilya



18 8 4 6 24 17 28 6 Paraguay



18 7 7 4 14 10 28 7 Bolivya



18 6 2 10 17 35 20 8 Venezuela



18 4 6 8 18 28 18 9 Peru



18 2 6 10 6 21 12 10 Şili



18 2 5 11 9 27 11





ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 23. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Brezilya Milli Takımı, şampiyona tarihinde turnuvaların tamamına katılma başarısını gösteren tek takım konumunda yer alıyor.Fas, İskoçya ve Haiti ile C Grubu'nda yer alan Brezilya Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve aday kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya, Güney Amerika elemelerini 28 puanla 5. olarak tamamlayarak 2026'daki turnuvaya gitme hakkını kazandı.Dünya Kupası'na giden yolda 18 maç oynadığı elemeleri 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle tamamlayan "Sambacılar", 24 gol atarken kalesinde ise17 gol gördü.Brezilya, FIFA dünya sıralamasında 6. basamakta bulunuyor.Brezilya, futbol dünyasına kazandırdığı yıldız isimlerle ön plana çıkıyor.Daha önceki turnuvalarda Pele, Jairzinho, Zico, Garrincha, Ronaldo ve daha birçok yıldız oyuncunun forma giydiği Brezilya, 2022 FIFA Dünya Kupası'na yıldız oyuncusu Neymar önderliğinde gitmişti.Teknik direktör Carlo Ancelotti, 34 yaşındaki yıldız futbolcu Neymar'ı 26 kişilik kadroya davet etti. Fenerbahçeli kaleci Ederson da milli takıma davet edilen isimler arasında yer aldı.Form durumu sakatlıklar sonrasında düşüş gösteren Neymar dışında Brezilya'nın forvet hattında Barcelona'dan Lamine Yamal ve Raphinha ile Real Madrid'den Vinicius Junior da kadrodaki diğer önemli isimler olarak dikkat çekiyor.Brezilya, turnuva öncesi en büyük darbeyi milli futbolcu Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid'deki oyuncuları Rodrygo ve Eder Militao'dan aldı.Brezilyalı kanat oyuncusu Rodrygo, geçen mart ayında yaşadığı çapraz bağ ve menüsküs yırtığı nedeniyle sezonu kapattı ve Dünya Kupası'nda olmayacak.Stoper oyuncusu Eder Militao ise nisan ayında yaşadığı hamstring sakatlığı sonrası ameliyat olurken Brezilya savunmasındaki yerini alamayacak.Chelsea'de oynayan 19 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Estevao da sakatlığı nedeniyle 2026 Dünya Kupası'nı kaçıracak.Brezilya, tüm Dünya Kupası organizasyonlarına katılan tek takım unvanına sahip.Dünya Kupası tarihinde 114 maç yapan Brezilya, bu maçlardan 76'sını kazandı, 19'undan beraberlikle, 19'undan da mağlubiyetle ayrıldı. Brezilya, Dünya Kupası tarihi boyunca 237 gol attı, kalesinde 108 gol gördü.Daha önce 5 kez Dünya Kupası kaldırma başarısı gösteren Brezilya'nın turnuva geçmişi şöyle:1930 - İlk tur1934 - İlk tur1938 - Üçüncü1950 - İkinci1954 - Çeyrek final1958 - Şampiyon1962 - Şampiyon1966 - İlk tur1970 - Şampiyon1974 - Dördüncü1978 - Üçüncü1982 - İkinci tur1986 - Çeyrek final1990 - İkinci tur1994 - Şampiyon1998 - İkinci2002 - Şampiyon2006 - Çeyrek final2010 - Çeyrek final2014 - Dördüncü2018 - Çeyrek final2022 - Çeyrek finalAlisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Gremio)Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel (Arsenal), Roger Ibanez (Al Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Wesley (Roma)Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo)Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Junior (Real Madrid)14 Haziran (TSİ 01.00): Brezilya-Fas (MetLife Stadı)20 Haziran (TSİ 03.30): Brezilya-Haiti (Lincoln Financial Field Stadı)26 Haziran (TSİ 01.00): İskoçya-Brezilya (Hard Rock Stadı)