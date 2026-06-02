NBA'in efsane koçlarından Rick Adelman hayatını kaybetti

NBA tarihinin en saygın koçlarından biri olan Rick Adelman, 79 yaşında hayatını kaybetti.



Adelman, kariyerinde özellikle 1990 ve 1992 yıllarında Portland Trail Blazers'ı NBA Finalleri'ne taşımasıyla tanınıyordu.



Deneyimli çalıştırıcı ayrıca 2002 yılında Sacramento Kings'i NBA Finalleri'nin eşiğine kadar getirmiş ve ligin en unutulmaz takımlarından birini yaratmıştı.



Adelman'ın son başantrenörlük görevi ise 2014 yılında Minnesota Timberwolves ile olmuştu.



Başarılı kariyeri nedeniyle 2021 yılında Naismith Memorial Basketball Hall of Fame'e kabul edilen Adelman, 2023 yılında da Chuck Daly Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülmüştü.



Adelman'ın oğlu David Adelman ise halen Denver Nuggets başantrenörü olarak görev yapıyor.



Kings organizasyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Sacramento Kings organizasyonu olarak Rick Adelman'ın vefatından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Kendisi liderliği, karakteri ve vizyonuyla Kings basketbolunda bir döneme damga vurmuş, şehrimize ilham vermiş ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarları büyülemiş bir koçtu. Sacramento'daki sekiz sezonu boyunca takımı eşi benzeri görülmemiş başarılara taşıdı ve kulüp tarihinin en unutulmaz anlarının oluşmasına yardımcı oldu."



