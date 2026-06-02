02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

NBA'in efsane koçlarından Rick Adelman hayatını kaybetti

NBA tarihinin en saygın koçlarından biri olan Rick Adelman, 79 yaşında hayatını kaybetti.

calendar 02 Haziran 2026 11:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Adelman, kariyerinde özellikle 1990 ve 1992 yıllarında Portland Trail Blazers'ı NBA Finalleri'ne taşımasıyla tanınıyordu.

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca 2002 yılında Sacramento Kings'i NBA Finalleri'nin eşiğine kadar getirmiş ve ligin en unutulmaz takımlarından birini yaratmıştı.

Adelman'ın son başantrenörlük görevi ise 2014 yılında Minnesota Timberwolves ile olmuştu.

Başarılı kariyeri nedeniyle 2021 yılında Naismith Memorial Basketball Hall of Fame'e kabul edilen Adelman, 2023 yılında da Chuck Daly Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülmüştü.

Adelman'ın oğlu David Adelman ise halen Denver Nuggets başantrenörü olarak görev yapıyor.

Kings organizasyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sacramento Kings organizasyonu olarak Rick Adelman'ın vefatından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Kendisi liderliği, karakteri ve vizyonuyla Kings basketbolunda bir döneme damga vurmuş, şehrimize ilham vermiş ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarları büyülemiş bir koçtu. Sacramento'daki sekiz sezonu boyunca takımı eşi benzeri görülmemiş başarılara taşıdı ve kulüp tarihinin en unutulmaz anlarının oluşmasına yardımcı oldu."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
