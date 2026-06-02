02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Mavericks, 2031'de şehir merkezinden ayrılmaya hazırlanıyor

Dallas Mavericks, kulübün 50. kuruluş yıl dönümünden bir yıl sonra, 2031 yılında yeni bir salona taşınmasını sağlayacak ön anlaşmaya vardığını duyurdu.

calendar 02 Haziran 2026 11:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Mavericks, 2031'de şehir merkezinden ayrılmaya hazırlanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Dallas Mavericks, kulübün 50. kuruluş yıl dönümünden bir yıl sonra, 2031 yılında yeni bir salona taşınmasını sağlayacak ön anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre yeni arena, şehir merkezinin yaklaşık 16 kilometre kuzeyinde bulunan ve geçmişte büyük bir alışveriş merkezine ev sahipliği yapan 104 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek.

Kuzey Dallas'ta yer alan Valley View Mall'un yıkım süreci yaklaşık üç yıl önce tamamlanmıştı.

Mavericks yönetimi daha önce Dallas Belediye Binası'nın bulunduğu bölgeyi de alternatif olarak değerlendirmişti. Ancak şehir yönetimi mevcut belediye binasının yenilenmesi ya da tamamen değiştirilmesi konusunda kapsamlı görüşmeler yürütüyor.

Mavericks CEO'su Rick Welts, kulübün mevcut kira sözleşmesinin 2031 yılında sona ereceğini ve yeni salonun bu tarihe kadar hazır olabilmesi için arazinin temmuz ayına kadar netleşmesini istediklerini söylemişti.

Welts ve kulüp yöneticisi Patrick Dumont yaklaşık iki yıldır takımın Dallas'ta kalmasını istediklerini ve sadece basketbola özel bir arena inşa etmeyi planladıklarını vurguluyor.

Mavericks ile aynı salonu paylaşan NHL ekibi Dallas Stars ise salon taşınmalarıyla ilgili hukuki bir süreç içerisinde bulunuyor. Stars yönetimi mevcut salonda kalmak ya da Dallas ve çevresinde kendi tesisini inşa etmek seçeneklerini değerlendiriyor.

Kulüp açıklamasında yeni proje için şu ifadeler kullanıldı:

"Son teknolojiye sahip bir arena etrafında şekillenen; restoranlar, eğlence alanları, yeşil kamusal alanlar ve aile dostu deneyimler sunan canlı bir karma kullanım merkezi oluşturma fırsatına sahibiz. Doğru şekilde planlanması ve toplumun sürece dahil edilmesi halinde bu proje Dallas ve bölge halkı için önemli bir ekonomik itici güç olacaktır."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.