Mavericks, 2031'de şehir merkezinden ayrılmaya hazırlanıyor

Dallas Mavericks, kulübün 50. kuruluş yıl dönümünden bir yıl sonra, 2031 yılında yeni bir salona taşınmasını sağlayacak ön anlaşmaya vardığını duyurdu.



Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre yeni arena, şehir merkezinin yaklaşık 16 kilometre kuzeyinde bulunan ve geçmişte büyük bir alışveriş merkezine ev sahipliği yapan 104 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek.



Kuzey Dallas'ta yer alan Valley View Mall'un yıkım süreci yaklaşık üç yıl önce tamamlanmıştı.



Mavericks yönetimi daha önce Dallas Belediye Binası'nın bulunduğu bölgeyi de alternatif olarak değerlendirmişti. Ancak şehir yönetimi mevcut belediye binasının yenilenmesi ya da tamamen değiştirilmesi konusunda kapsamlı görüşmeler yürütüyor.



Mavericks CEO'su Rick Welts, kulübün mevcut kira sözleşmesinin 2031 yılında sona ereceğini ve yeni salonun bu tarihe kadar hazır olabilmesi için arazinin temmuz ayına kadar netleşmesini istediklerini söylemişti.



Welts ve kulüp yöneticisi Patrick Dumont yaklaşık iki yıldır takımın Dallas'ta kalmasını istediklerini ve sadece basketbola özel bir arena inşa etmeyi planladıklarını vurguluyor.



Mavericks ile aynı salonu paylaşan NHL ekibi Dallas Stars ise salon taşınmalarıyla ilgili hukuki bir süreç içerisinde bulunuyor. Stars yönetimi mevcut salonda kalmak ya da Dallas ve çevresinde kendi tesisini inşa etmek seçeneklerini değerlendiriyor.



Kulüp açıklamasında yeni proje için şu ifadeler kullanıldı:



"Son teknolojiye sahip bir arena etrafında şekillenen; restoranlar, eğlence alanları, yeşil kamusal alanlar ve aile dostu deneyimler sunan canlı bir karma kullanım merkezi oluşturma fırsatına sahibiz. Doğru şekilde planlanması ve toplumun sürece dahil edilmesi halinde bu proje Dallas ve bölge halkı için önemli bir ekonomik itici güç olacaktır."



