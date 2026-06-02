Buğday fiyatları açıklandı mı? 2026 hububat alım fiyatları

Tarlasından topladığı mahsulü ambarlara teslim etmek için gün sayan üreticiler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen büyük TMO açıklamasıyla fiyatlar tam olarak ne kadar oldu?

Kısa, net ve tüm çiftçilerimizin üretim planlamasını doğrudan şekillendirecek o resmi gerçek: Evet, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatlarını bugün (2 Haziran 2026) itibarıyla RESMEN AÇIKLADI!

Hasat döneminin başlamasıyla birlikte üreticilere depolama imkanı sunmak amacıyla TMO, zaten 21 Meiys'tan bu yana Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı ürünleri taahhütname karşılığında teslim almaya başlamıştı. Yapılan o sarsıcı açıklamada ise bu yılın 2. grup ürünleri esas alınarak belirlenen taban alım fiyatları kuruşu kuruşuna netleşti.

Üreticilerin doğrudan TMO'ya satacağı 2. grup mahsuller için belirlenen o devasa ton başına alım fiyatları şu şekildedir:

Ekmeklik Buğday Alım Fiyatı: Ton başına 16 bin 500 TL olarak belirlendi.

Makarnalık Buğday Alım Fiyatı: Ton başına 16 bin 500 TL seviyesinde sabitlendi.

Arpa Alım Fiyatı: Ton başına 12 bin 750 TL olarak tespit edildi.

İşin çiftçinin yüzünü güldürecek ve girdi maliyetlerini hafifletecek o en sarsıcı kısmı ise devlet desteklerinin sisteme dahil edilmesiyle başlıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı; üreticilere temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği kalemleri altında dekar başına toplam 980 TL ödeme gerçekleştirecek. Türkiye genelindeki ortalama verimlilik oranları hesaba katıldığında, bu yardım tutarı ton başına tam 3 bin 14 TL'lik devasa bir desteğe tekabül ediyor.