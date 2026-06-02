02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Davinson Sanchez'e Avrupa'dan talip!

Galatasaray'da savunmanın yıldız ismi Davinson Sanchez, yine Avrupa devlerinin radarına takıldı.

calendar 02 Haziran 2026 11:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Davinson Sanchez'e Avrupa'dan talip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Paylaş: Google News


Galatasaray'ın savunmadaki en önemli isimlerinden Davinson Sanchez için Avrupa'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

Kolombiyalı stoperin özellikle İtalya'dan talipleri olduğu belirtilirken, sarı-kırmızılı yönetimin yüksek bonservis beklentisi dikkat çekiyor.

Yeni sezon planlamasına başlayan Galatasaray'da Davinson Sanchez'in geleceği de merak konusu oldu.

Sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla dikkat çeken tecrübeli savunmacı, Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi.

Kolombiya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanan Sanchez'e özellikle Serie A ekiplerinin ilgi gösterdiği öğrenildi. Galatasaray cephesi ise yıldız futbolcu için aceleci davranmayı düşünmüyor.

20 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin, 20 milyon euro ve üzerindeki teklifleri masaya yatırabileceği ifade ediliyor.

Ancak Galatasaray'ın bu seviyenin altında gelecek önerilere sıcak bakmadığı belirtiliyor.

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim ve teknik heyetin, olası ayrılık ihtimalini de göz önünde bulundurarak stoper transferi için alternatif isimlerle temas halinde olduğu kaydedildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.