Davinson Sanchez'e Avrupa'dan talip!

Galatasaray'ın savunmadaki en önemli isimlerinden Davinson Sanchez için Avrupa'da transfer hareketliliği yaşanıyor.
Kolombiyalı stoperin özellikle İtalya'dan talipleri olduğu belirtilirken, sarı-kırmızılı yönetimin yüksek bonservis beklentisi dikkat çekiyor.
Yeni sezon planlamasına başlayan Galatasaray'da Davinson Sanchez'in geleceği de merak konusu oldu.
Sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla dikkat çeken tecrübeli savunmacı, Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi.
Kolombiya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanan Sanchez'e özellikle Serie A ekiplerinin ilgi gösterdiği öğrenildi. Galatasaray cephesi ise yıldız futbolcu için aceleci davranmayı düşünmüyor.
20 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Sarı-kırmızılı yönetimin, 20 milyon euro ve üzerindeki teklifleri masaya yatırabileceği ifade ediliyor.
Ancak Galatasaray'ın bu seviyenin altında gelecek önerilere sıcak bakmadığı belirtiliyor.
TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Öte yandan Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim ve teknik heyetin, olası ayrılık ihtimalini de göz önünde bulundurarak stoper transferi için alternatif isimlerle temas halinde olduğu kaydedildi.
