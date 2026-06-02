Fenerbahçe'de Ederson belirsizliği!

Fenerbahçe'de Brezilyalı file bekçisi Ederson belirsizliği sürüyor.
Brezilyalı kalecinin sezon sonunda ayrılmak istediği yönündeki iddialar gündemi meşgul ederken, gözler başkan adaylarına çevrildi.
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi cephesinin, yıldız file bekçisini takımda tutmak için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
Sarı-lacivertli kulüpte seçim sonrası Ederson'la yapılacak görüşmelerin geleceği netleştirmesi bekleniyor.
