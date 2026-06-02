02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Beşiktaş'ta bir numaralı hedef Trossard

Kanatlara takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Arsenal'den Leandro Trossard'ı bir numaralı hedefi olarak belirledi.

02 Haziran 2026 10:48
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, geçen sezon beklenen randımanı alamadığı kanatlarda köklü değişikliğe gidecek.

VEDA EDİLDİ

Satın alma opsiyonları kullanılmayan Cengiz Ünder, Jota Silva ve El Bilal Toure'ye veda edildi. Milot Rashica'nın ise teklif geldiği takdirde satılması planlanıyor.

BİR NUMARALI HEDEF

Beşiktaş yönetiminin kanatlara en az 2 nokta atışı takviye yapması bekleniyor. Geçen sezon Beşiktaş'ın renklerine bağlamak için büyük uğraş sarf ettiği ancak transferini sonuçlandıramadığı Leandro Trossard bir numaralı hedef...

SEZON PERFORMANSI

Arsenal'de geride kalan sezonda 50 maçta süre bulan Belçikalı futbolcu, 8 gol attı ve 11 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki futbolcunun, kulübü Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
