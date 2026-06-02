Beşiktaş'ta bir numaralı hedef Trossard

Beşiktaş, geçen sezon beklenen randımanı alamadığı kanatlarda köklü değişikliğe gidecek.
VEDA EDİLDİ
Satın alma opsiyonları kullanılmayan Cengiz Ünder, Jota Silva ve El Bilal Toure'ye veda edildi. Milot Rashica'nın ise teklif geldiği takdirde satılması planlanıyor.
BİR NUMARALI HEDEF
Beşiktaş yönetiminin kanatlara en az 2 nokta atışı takviye yapması bekleniyor. Geçen sezon Beşiktaş'ın renklerine bağlamak için büyük uğraş sarf ettiği ancak transferini sonuçlandıramadığı Leandro Trossard bir numaralı hedef...
SEZON PERFORMANSI
Arsenal'de geride kalan sezonda 50 maçta süre bulan Belçikalı futbolcu, 8 gol attı ve 11 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki futbolcunun, kulübü Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
