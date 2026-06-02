Giannis yarışında Portland iddiası güçleniyor

NBA'de yaz döneminin en büyük gündem maddelerinden biri olmaya devam eden Giannis Antetokounmpo hakkında yeni transfer söylentileri ortaya çıktı.



The Stein Line'dan Marc Stein'ın haberine göre Portland Trail Blazers ile Miami Heat, Milwaukee Bucks süperstarını kadrosuna katmak isteyen ekiplerin başında geliyor.



Lige yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre Miami ve Portland'ın şimdiden harekete geçmiş olması nedeniyle Antetokounmpo'nun geleceğine ilişkin belirsizliğin önümüzdeki birkaç hafta içerisinde, NBA Draft süreciyle bağlantılı şekilde netleşmesi bekleniyor.



Portland'ın play-off'ların ilk turunda elenmesinin ardından birçok haber ve yorum, Blazers'ın olası bir Antetokounmpo takasında rol alabileceğine işaret etmişti.



Bu rol, yıldız oyuncuyu doğrudan kadroya katmak olabileceği gibi, üç ya da daha fazla takımın yer aldığı karmaşık bir takasta kolaylaştırıcı ekip olarak görev yapmak da olabilir.



Öte yandan takas görüşmelerinde Antetokounmpo'nun gitmek istediği takımın büyük önem taşıması bekleniyor. Bunun en önemli nedeni ise yıldız oyuncunun sözleşmesinde 2026-27 sezonunun son garanti yıl olması. Antetokounmpo'nun ayrıca 2027-28 sezonu için oyuncu opsiyonu bulunuyor.



Eğer Portland yıldız oyuncuyu kadrosuna katmayı başarırsa, bu hamle Antetokounmpo'yu eski takım arkadaşları Damian Lillard ve Jrue Holiday ile yeniden buluşturacak.



