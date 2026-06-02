02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Giannis yarışında Portland iddiası güçleniyor

NBA'de yaz döneminin en büyük gündem maddelerinden biri olmaya devam eden Giannis Antetokounmpo hakkında yeni transfer söylentileri ortaya çıktı.

calendar 02 Haziran 2026 11:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
The Stein Line'dan Marc Stein'ın haberine göre Portland Trail Blazers ile Miami Heat, Milwaukee Bucks süperstarını kadrosuna katmak isteyen ekiplerin başında geliyor.

Lige yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre Miami ve Portland'ın şimdiden harekete geçmiş olması nedeniyle Antetokounmpo'nun geleceğine ilişkin belirsizliğin önümüzdeki birkaç hafta içerisinde, NBA Draft süreciyle bağlantılı şekilde netleşmesi bekleniyor.

Portland'ın play-off'ların ilk turunda elenmesinin ardından birçok haber ve yorum, Blazers'ın olası bir Antetokounmpo takasında rol alabileceğine işaret etmişti.

Bu rol, yıldız oyuncuyu doğrudan kadroya katmak olabileceği gibi, üç ya da daha fazla takımın yer aldığı karmaşık bir takasta kolaylaştırıcı ekip olarak görev yapmak da olabilir.

Öte yandan takas görüşmelerinde Antetokounmpo'nun gitmek istediği takımın büyük önem taşıması bekleniyor. Bunun en önemli nedeni ise yıldız oyuncunun sözleşmesinde 2026-27 sezonunun son garanti yıl olması. Antetokounmpo'nun ayrıca 2027-28 sezonu için oyuncu opsiyonu bulunuyor.

Eğer Portland yıldız oyuncuyu kadrosuna katmayı başarırsa, bu hamle Antetokounmpo'yu eski takım arkadaşları Damian Lillard ve Jrue Holiday ile yeniden buluşturacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
