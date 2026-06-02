02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Alimpijevic: "Beşiktaş'a olan tutkum baki kalacak"

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, röportajında dikkat çeken ifadeler kullandı.

02 Haziran 2026 12:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Alimpijevic, "Ne olursa olsun tek bir şey baki kalacak. Beşiktaş'a ve basketbola karşı olan tutkum ve adanmışlığım. Bu dünyadan ayrıldığımda tutku ve adanmışlıkla anılmak isterim." dedi.

Başarılı başantrenör, "Bu dünyada kimse mükemmel değil. Mükemmel olan tek şey ise Tanrı'dır. Bizler hata yapan insanlarız. Tanrı bunun için bizi affetsin. Ama her geçen gün daha iyi olmaya çalışıyoruz. Bu cümleler ile sadece kendimi öne çıkarmıyorum. Bu ekibimde görev yapan herkes için geçerli." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
