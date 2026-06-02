02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Milli tekvandocu Yiğit Yusuf Türe, dünya şampiyonluğunu istiyor

Milli tekvandocu Yiğit Yusuf Türe dünya şampiyonluğuna odaklandı. Türkiye şampiyonu 16 yaşındaki Yiğit Yusuf Türe, "Brezilya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında ülkemi temsil edeceğim. Dünya şampiyonu olmak istiyorum." dedi.

calendar 02 Haziran 2026 13:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye şampiyonu 16 yaşındaki milli tekvandocu Yiğit Yusuf Türe, kasım ayında Brezilya'da düzenlenecek Liselerarası Dünya Şampiyonası'ndan madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Tekvandoya ilkokul yıllarında antrenörü Ufuk Aysel'in açtığı kurs sayesinde başlayan Türe, kısa sürede kendisini geliştirerek resmi müsabakalarda mücadele etmeye başladı. 12 yaşından itibaren çeşitli organizasyonlarda derece elde eden genç sporcu, son olarak geçen ay Sivas'ta düzenlenen Okullararası Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 73 kiloda altın madalya kazandı.

Bu başarısıyla Liselerarası Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan Türe, Brezilya'daki organizasyon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yiğit Yusuf Türe, AA muhabirine, tekvandoya küçük yaşlarda büyük ilgi duyduğunu söyledi. Başarıya ulaşırken birçok yenilgi yaşadığını anlatan Türe, "Bu salonda belki de en çok yenilen isim benimdir ama yenile yenile, üstüne koya koya bu yerlere geldiğimi düşünüyorum. Hiçbir zaman bırakmayı düşünmedim." dedi.

İlk resmi müsabakalarına 12 yaşında katıldığını belirten Türe, o tarihten bu yana Türkiye şampiyonalarında mücadele ettiğini ifade etti.

Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu dile getiren genç sporcu Türe, "Brezilya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında ülkemi temsil edeceğim. Dünya şampiyonu olmak istiyorum." diye konuştu.

Tekvandoya başlayan gençlere tavsiyelerde bulunan Türe, yenilginin de başarının da sporun bir parçası olduğunu vurguladı.

"Disiplinli çalışarak önemli başarılar elde etti"

Antrenör Ufuk Aysel de Yiğit Yusuf Türe ile ilkokul yıllarında tanıştıklarını ve sporcusunun yıllar içinde disiplinli çalışarak önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

Türe'nin azimle çalıştığını belirten Aysel, "Yiğit benim ilk öğrencilerimden biri. 8 yıl boyunca disiplinli şekilde çalıştı. Bugün bu başarının meyvesini aldı. Bu sporun başarısı hemen gelmiyor. Bazen yıllar sonra sonuç alıyorsunuz. Sporcular yılmadan çalışırsa her şeyi başarabilir." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
