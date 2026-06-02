02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Sochan'dan Knicks'e Wemby förmülü: "Yorun, koşturun ve fiziksel oynayın"

02 Haziran 2026 13:55
New York Knicks forması giyen Jeremy Sochan, NBA Finalleri öncesinde eski takım arkadaşı Victor Wembanyama'yı yavaşlatabilmenin yolunun fiziksel oyun, sürekli hareket ettirme ve yorgunluk yaratmaktan geçtiğini söyledi.

2026 NBA Playoffları boyunca durdurulamaz bir performans sergileyen Wembanyama, San Antonio Spurs'ün şampiyonluk yürüyüşünün en önemli mimarı olurken, şu anda New York Knicks forması giyen eski takım arkadaşı Sochan'a göre Knicks'in Fransız süperstarı yavaşlatabilecek bir planı bulunuyor.

Şubat 2026'da Knicks'e katılmadan önce üç sezondan uzun süre boyunca Wembanyama ile birlikte oynayan Sochan, New York Post'tan Jared Schwartz'a verdiği röportajda, rakiplerin genç yıldızı zor durumda bırakabilmek için neler yapması gerektiğini anlattı.

Sochan, Wembanyama hakkında çoğu zaman gözden kaçırılan bir noktaya dikkat çekti:

"Bu kadar uzun boylu olduğu için yoruluyor. Ona sürekli farklı savunmalar gösterin, çok fiziksel oynayın ve onu koşturun. Yorulacaktır. Benim görüşüme göre bazı pozisyonlarda dinlenmek zorunda kalacak."

Lig genelinde Wembanyama'yı Sochan kadar iyi tanıyan oyuncu sayısı oldukça az. İkili, Fransız yıldızın 2023 Draftı'nda birinci sıradan seçilerek San Antonio'ya gelmesinden itibaren takım arkadaşı olmuştu.

Üç sezona yakın birlikte oynayan ikilinin yolları, Sochan'ın Spurs tarafından serbest bırakılmasının ardından Knicks ile sözleşme imzalamasıyla ayrıldı.

Sochan'ın açıklamalarını önemli kılan nokta ise Wembanyama'nın şu ana kadar playoffların en dominant oyuncusu olması.

22 yaşındaki süperstar, playofflarda maç başına 23.2 sayı, 10.8 ribaund, 2.7 asist ve 3.5 blok ortalamaları yakalarken, sahadan yüzde 51.0 ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 37.0 isabet oranıyla oynadı.

Wembanyama'nın playoff karnesinde ayrıca:

1 adet 40 sayı barajını geçtiği maç,
4 adet 30 sayı üzeri performans,
6 adet 15 ve üzeri ribaund aldığı karşılaşma,
4 adet 5 ve üzeri blok yaptığı maç,
ve tek maçta yaptığı 12 blokla kırdığı NBA playoff rekoru bulunuyor.

Batı Konferansı Finalleri'nde Oklahoma City Thunder karşısında ise performansını daha da yukarı taşıyan Wembanyama; 28.2 sayı, 11.5 ribaund, 3.3 asist, 3.0 blok ortalamalarıyla mücadele etti.

Genç yıldız ayrıca bu seride sahadan yüzde 48.2, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 37.1 isabet oranı yakaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
