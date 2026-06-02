02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Göztepe'den transferde iki genç futbolcu hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, yeni sezon öncesi iki genç futbolcuyu gündemine aldı.

02 Haziran 2026 13:28
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında iç ve dış transferde hareketli günler geçirmeye başlayan Göztepe iki genç oyuncu ile son aşamaya geldi.

Gelecek sezonda da hedefini Avrupa kupaları olarak belirleyen sarı-kırmızılılarda yönetimin Bodrum Futbol Kulübü'nde top koşturan forvet Ali Habeşoğlu ve İsveç 1'inci Lig ekiplerinden Lunds BK'da forma giyen Türk asıllı orta saha oyuncusu Filip Akdemir'le anlaşma aşamasında olduğu ifade edildi.

Göztepe'nin, Bodrum FK ile 2030 yılına kadar sözleşmesi süren 21 yaşındaki Ali Habeşoğlu transferi için yeşil-beyazlılarla sıkı bir pazarlık halinde olduğu ve iki kulübün bir aksilik olmazsa anlaşma sağlayacağı kaydedildi.

Ümit Milli Takım'da da forma giyen pivot santrfor Ali Habeşoğlu için ayrıca RAMS Başakşehir'in de nabız yokladığı, İstanbul temsilcisinin de genç golcüyü kadrosuna dahil etmek istediği kaydedildi.

2025-2026 sezonunun başında 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'da Bodrum FK'ya gelen Ali Habeşoğlu, kariyerinde ilk kez 1'inci Lig'de forma giymesine rağmen çok iyi çıkış yakaladı. Play-Off'lar dahil yeşil-beyazlılarda 41 maça çıkan Ali, 2798 dakika süre alıp 12 gol attı ve 4 asist yaptı.

İsveç'te yetişen 20 yaşındaki Filip ise Lunds'ta futbola başladı. Şu an devam eden İsveç 1'inci Lig'inde 9 maça çıkan Filip, 4 gol atarak dikkat çekti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
