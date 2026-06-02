Bologna'da Domenico Tedesco dönemi

Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco'nun yeni takımı resmileşti.
Bologna, Domenico Tedesco'yu takımın başına getirdiğini açıkladı. İtalyan ekibi, Tedesco ile 2+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 45 maçta takımın başında sahaya çıkan 40 yaşındaki Tedesco, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
