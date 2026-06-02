Nurkic'ten Mike Budenholzer hakkında sert iddialar: 'Alkol sorunu vardı...'

Utah Jazz forması giyen Jusuf Nurkic, eski Phoenix Suns başantrenörü Mike Budenholzer hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.



X&O Chat Podcast'e konuk olan Nurkic, Budenholzer'ın takım içerisindeki yönetim anlayışının ciddi sorunlara yol açtığını ve alkol problemi yaşadığını öne sürdü.



Boşnak pivot şu ifadeleri kullandı:



"Bulunduğumuz durum ve içinde bulunduğumuz ortam çok kötüydü. Sonrasında şunu öğreniyorsunuz... Bunu söylemeli miyim bilmiyorum ama adam alkol bağımlısıydı. Gerçekten bununla ilgili ciddi sorunlar yaşıyordu."



Nurkic, Budenholzer'ın oyuncularla olan iletişimine dair örnekler de verdi.



Deneyimli pivot, koçun bir gün Kevin Durant'e nasıl sayı atması gerektiğini anlatmaya çalıştığını söyledi:



"Bildiğiniz Kevin Durant'e nasıl sayı atacağını anlatıyordu. Bunu bana, Eric Gordon'a, Royce O'Neal'a veya Grayson Allen'a anlatsa neyse. Ama Kevin Durant'e sayı atmayı anlatmak mı? Bu, bir pilota nasıl uçak kullanılacağını anlatmak gibi bir şey."



Nurkic sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sadece benim için değil, herkes için bütün sistem tamamen saçma görünüyordu."



Tecrübeli oyuncu ayrıca Budenholzer'ın oyuncularla bire bir yaptığı görüşmelerin zamanla takım kimyasına zarar verdiğini savundu.



"Bire bir toplantılar ayarlıyordu. İnsanları provoke etmek için. Bradley Beal'a, Grayson Allen'a gidip 'Hiçbir şey bilmiyorsun, şöyle olmalısın, böyle olmalısın' diyordu. Oturup dinlerken duyduklarınıza inanamaz hale geliyordunuz."



Nurkic'in iddialarıyla ilgili Budenholzer cephesinden henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.



