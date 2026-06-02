02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Nurkic'ten Mike Budenholzer hakkında sert iddialar: "Alkol sorunu vardı..."

Utah Jazz forması giyen Jusuf Nurkic, eski Phoenix Suns başantrenörü Mike Budenholzer hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

calendar 02 Haziran 2026 13:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
X&O Chat Podcast'e konuk olan Nurkic, Budenholzer'ın takım içerisindeki yönetim anlayışının ciddi sorunlara yol açtığını ve alkol problemi yaşadığını öne sürdü.

Boşnak pivot şu ifadeleri kullandı:

"Bulunduğumuz durum ve içinde bulunduğumuz ortam çok kötüydü. Sonrasında şunu öğreniyorsunuz... Bunu söylemeli miyim bilmiyorum ama adam alkol bağımlısıydı. Gerçekten bununla ilgili ciddi sorunlar yaşıyordu."

Nurkic, Budenholzer'ın oyuncularla olan iletişimine dair örnekler de verdi.

Deneyimli pivot, koçun bir gün Kevin Durant'e nasıl sayı atması gerektiğini anlatmaya çalıştığını söyledi:

"Bildiğiniz Kevin Durant'e nasıl sayı atacağını anlatıyordu. Bunu bana, Eric Gordon'a, Royce O'Neal'a veya Grayson Allen'a anlatsa neyse. Ama Kevin Durant'e sayı atmayı anlatmak mı? Bu, bir pilota nasıl uçak kullanılacağını anlatmak gibi bir şey."

Nurkic sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece benim için değil, herkes için bütün sistem tamamen saçma görünüyordu."

Tecrübeli oyuncu ayrıca Budenholzer'ın oyuncularla bire bir yaptığı görüşmelerin zamanla takım kimyasına zarar verdiğini savundu.

"Bire bir toplantılar ayarlıyordu. İnsanları provoke etmek için. Bradley Beal'a, Grayson Allen'a gidip 'Hiçbir şey bilmiyorsun, şöyle olmalısın, böyle olmalısın' diyordu. Oturup dinlerken duyduklarınıza inanamaz hale geliyordunuz."

Nurkic'in iddialarıyla ilgili Budenholzer cephesinden henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
