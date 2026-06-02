Galatasaray'ın alternatif planı: Muani

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Galatasaray yönetiminin, Mauro Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağına göre transfer stratejisini şekillendirdiği öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların, olası ayrılık ihtimalini de masada tuttuğu belirtildi. Icardi'nin takımdan ayrılması halinde Avrupa'dan yıldız bir santrfor için harekete geçileceği kaydedildi.
HEDEF RANDAL KOLO MUANI
Galatasaray'ın öncelikli hedeflerinden biri Randal Kolo Muani olacak.
Sarı-kırmızılıların, Icardi ayrılığı durumunda Fransız golcü için somut adımlar atmaya hazırlandığı öne sürüldü.
PSG'DE GELECEĞİ BELİRSİZ
27 yaşındaki futbolcunun, PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin planlarında net şekilde yer almadığı ifade edildi. Paris ekibinin oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu aktarıldı.
BONSERVİS GELİRİ HEDEFİ
PSG yönetiminin, yıldız futbolcudan önemli bir bonservis geliri elde etmek istediği belirtildi. Bu nedenle yaz transfer döneminde oyuncunun ayrılığına sıcak bakılabileceği ifade edildi.
TOTTENHAM'DAKİ PERFORMANSI
Randal Kolo Muani, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Tottenham'da geçirdi. Fransız golcü, İngiliz ekibinde çıktığı 41 resmi maçta 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
