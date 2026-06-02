02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Galatasaray'ın alternatif planı: Muani

Galatasaray, Mauro Icardi'nin ayrılması durumunda PSG'nin satmak istediği Randal Kolo Muani'ye gideceği öğrenildi.

02 Haziran 2026 13:11
Fotoğraf: AA
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray yönetiminin, Mauro Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağına göre transfer stratejisini şekillendirdiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların, olası ayrılık ihtimalini de masada tuttuğu belirtildi. Icardi'nin takımdan ayrılması halinde Avrupa'dan yıldız bir santrfor için harekete geçileceği kaydedildi.

HEDEF RANDAL KOLO MUANI

Galatasaray'ın öncelikli hedeflerinden biri Randal Kolo Muani olacak.

Sarı-kırmızılıların, Icardi ayrılığı durumunda Fransız golcü için somut adımlar atmaya hazırlandığı öne sürüldü.

PSG'DE GELECEĞİ BELİRSİZ

27 yaşındaki futbolcunun, PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin planlarında net şekilde yer almadığı ifade edildi. Paris ekibinin oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu aktarıldı.

BONSERVİS GELİRİ HEDEFİ

PSG yönetiminin, yıldız futbolcudan önemli bir bonservis geliri elde etmek istediği belirtildi. Bu nedenle yaz transfer döneminde oyuncunun ayrılığına sıcak bakılabileceği ifade edildi.

TOTTENHAM'DAKİ PERFORMANSI

Randal Kolo Muani, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Tottenham'da geçirdi. Fransız golcü, İngiliz ekibinde çıktığı 41 resmi maçta 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
