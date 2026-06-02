Manisa, Pektaş ile yola devam edecek

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Manisa Futbol Kulübü'nde yönetimin Teknik Direktör Ahmet Pektaş'la yola devam edeceği kaydedildi.



Geçen sezon tecrübeli çalıştırıcı Mustafa Dalcı'nın ani istifa kararı sonrası göreve getirilen genç teknik adam, siyah-beyazlıların başında 14 müsabakaya çıktı. Manisa FK ile 7 galibiyet ve 7 yenilgi elde eden Pektaş 21 puan toplayıp takımı Play-Off yarışına soktu.



Son iki maç kala Play-Off şansını kaçıran siyah-beyazlılarda kurmayların Ahmet Pektaş'ın performansından memnun olduğu ve yeni bir arayış içerisine girmediği kaydedildi.



