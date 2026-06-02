Bitlis Spor 1916, 35 gündür TFF'nin kararını bekliyor

Grubun son haftasında oynanan Kurtalan Spor - Şırnak Petrol Spor karşılaşmasının disipline sevk edilmesi nedeniyle playoff sürecinin askıya alınması belirsizliğin uzamasına neden oldu.



Ligi lider tamamlayarak önemli bir başarıya imza atan Bitlis Spor 1916 da kararın biran önce açıklanmasını bekliyor. Bitlis Spor 1916 Teknik Direktörü Mustafa Özer, sezonu lider tamamlamalarına rağmen uzun süredir resmi maç oynayamadıklarını belirterek yaşanan sürecin futbolcular üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu söyledi.



Yaklaşık 35 gündür maç yapamadıklarını belirten Özer, "Ligi 64 puanla lider bitirdik. Ancak belirsizlik nedeniyle çok zor günler geçiriyoruz. Maç yapmamak futbolcular açısından hem motivasyon hem de fiziksel açıdan ciddi sorunlar oluşturuyor. Takımımızda askere gidecek, yurt dışına çıkacak ve farklı planları olan oyuncular bulunuyor. Tahkim Kurulu'ndan henüz bir haber gelmedi. Ne olacağı belli değil. Bu belirsizlik bizi oldukça yordu" dedi.



KARARIN AÇIKLANMASINI BEKLİYORUZ



Bayram sonrası yeniden antrenmanlara başladıklarını belirten Özer, futbol kariyerinde ilk kez böyle bir süreç yaşadığını belirterek, "Yaklaşık 45 yıldır futbolun içerisindeyim. İlk kez böyle bir süreç yaşıyorum. Gerçekten çok zorlandık. Bu süreç hem bizi hem de oyuncularımızı psikolojik olarak çok etkiledi. Şampiyonlar Ligi finali oynandı, tüm ligler tamamlandı. BAL'daki diğer gruplarda da şampiyonlar belli oldu. Biz ise hala karar bekliyoruz. Normal şartlarda oynayacağımız maçların ardından 24 Mayıs'ta finalimizi yapıp sezonu tamamlamış olacaktık. Ancak haziran ayına geldik ve hala bir karar açıklanmadı. Bir an önce karar verilmesini ve önümüzü görmeyi istiyoruz" diye konuştu.



KENETLENMİŞ DURUMDAYIZ



Takım olarak hedeflerinden vazgeçmediklerini vurgulayan Özer, "Şimdilik transferle ilgili hiçbir şey konuşamıyoruz. Çünkü önümüzde çok önemli bir maç var. Grubumuzdaki sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Ardından final maçımızı oynayacağız. Şu anda oyuncularımı fiziksel ve mental olarak hazır tutmaya çalışıyorum. Askerlik, düğün ve yurt dışı planları olan futbolcularımız var. 35 gündür zor durumdayız. Umarız en yakın zamanda karar verirler. Ama hiç kimse merak etmesin. Şartlar ne olursa olsun biz bu sene şampiyon olacağız. Bitlis olarak kenetlenmiş durumdayız. Herkes bize destek oluyor ve en önemlisi Bitlis taraftarı bize inanıyor ve güveniyor. Tek beklentimiz tahkim kararının bir an önce açıklanması" diye konuştu.



GRUPTAKİ DİĞER TAKIMLAR DA ETKİLENİYOR



Futbolculardan Tolga Keskin ise yaşanan belirsizliğin yalnızca Bitlis Spor'u değil, gruptaki diğer takımları da etkilediğini söyledi. Sürecin özel hayatlarını da olumsuz etkilediğini belirten Keskin, "Psikolojik olarak gerçekten zor bir süreç yaşıyoruz. Bayramda ailelerimizin yanında olamadık. Sadece biz değil, rakip takımlar da bu durumdan etkileniyor. Yaklaşık 35 gündür maç yapamıyoruz. TFF'nin bir an önce karar alması gerekiyor. Takım arkadaşlarımız arasında nişan, düğün ve yurt dışı planları olanlar var. Önceden yapılmış rezervasyonlar ve programlar bulunuyor. Hem ekonomik hem de manevi anlamda zarar görüyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir an önce karar vermesini bekliyoruz" dedi.



