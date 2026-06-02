Gilgeous-Alexander, OKC'ye Lu Dort için baskı yapacak

ESPN'den Tim MacMahon'un aktardığı bilgilere göre Shai Gilgeous-Alexander, bu yaz döneminde Oklahoma City Thunder yönetimini takımın önemli parçalarından biri olan Lu Dort'u takımda tutmaya ikna etmeye çalışacak.



Thunder'ın Batı Konferansı Finalleri'nde Spurs'e karşı yedinci maçta yaşadığı hayal kırıklığının ardından Gilgeous-Alexander, takımın yaz dönemi planlarına karışmayacağını söylemişti.



Üst üste ikinci MVP ödülünü kazanan yıldız oyuncu, Genel Menajer Sam Presti ve Thunder yönetiminin tüm kararları özgür şekilde almasına izin vereceğini belirtmişti.



Ancak ESPN'den MacMahon'a göre perde arkasında durum biraz farklı.



NBA Today programında konuşan deneyimli gazeteci şu ifadeleri kullandı:



"Bana söylenen şu ki, Shai bu konuda biraz temkinli davranıyordu. En azından Sam Presti ve Thunder yönetimine Lu Dort'un takım arkadaşı olarak onun için ne kadar değerli olduğunu hatırlatacak."



Dort'un mevcut sözleşmesinde bir yıl daha bulunuyor. Ancak bu kontrat takım opsiyonu içeriyor ve Thunder, oyuncunun 2026-27 sezonundaki 18.2 milyon dolarlık maaşını garanti edip etmeyeceğine karar verecek taraf konumunda.



Olası serbest oyuncu dönemine hazırlanmak isteyen Dort, geçtiğimiz şubat ayında Klutch Sports Group ile anlaşmıştı.



İstatistiksel açıdan bakıldığında Dort, 2025-26 sezonunda çaylak yılından bu yana en düşük performansını sergiledi.



69 maçta forma giyen Kanadalı oyuncu, 8.3 sayı, %38.5 saha içi isabet oranı, 3.6 ribaund ve 1.2 asist ortalamaları yakaladı.



Buna karşın ligin en sert ve mücadeleci savunmacılarından biri olarak görülen Dort'un, Thunder takım opsiyonunu kullanmazsa serbest piyasada ciddi ilgi görmesi bekleniyor.



