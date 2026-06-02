02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Liverpool'un yeni teknik direktörü Iraola!

Liverpool, Arne Slot'un ardından teknik direktörlük koltuğu için Andoni Iraola ile prensipte el sıkıştı. İngiliz devinin, İspanyol çalıştırıcıyı kısa süre içinde resmen duyurması bekleniyor.

02 Haziran 2026 12:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Premier Lig'de yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Liverpool'da teknik direktör arayışı sonuç aşamasına geldi.

Arne Slot ile yolların ayrılmasının ardından birçok ismi gündemine alan kırmızıların, Bournemouth'ta sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Andoni Iraola'da karar kıldığı belirtildi.

PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI

Son günlerde yoğunlaşan temasların ardından Liverpool ile Iraola cephesi arasında büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ifade edildi. Tarafların resmi prosedürleri tamamlamasının ardından imzaların atılması ve duyurunun yapılması bekleniyor.

Liverpool yönetiminin, yeni dönemde daha tempolu, agresif ve önde baskıya dayalı bir oyun yapısı kurmak istediği; bu nedenle Iraola'yı projenin merkezine yerleştirdiği kaydedildi.

RICHARD HUGHES, BÜYÜK ETKEN OLDU

Liverpool Sportif Direktörü Richard Hughes'un daha önce Bournemouth'ta Iraola ile birlikte çalışmış olması da bu tercihte önemli bir etken olarak gösteriliyor. Hughes'un, İspanyol teknik adamın çalışma metotlarını ve Premier Lig'deki gelişimini yakından bildiği vurgulandı.

PREMIER LİG'DE DİKKAT ÇEKTİ

Bournemouth'un başında cesur futbol anlayışıyla öne çıkan Iraola, özellikle yüksek tempo, hızlı hücum geçişleri ve önde baskı prensipleriyle Premier Lig'de adından söz ettirdi. 43 yaşındaki teknik adam, İngiltere'deki performansıyla kısa sürede Avrupa'nın dikkat çeken genç teknik direktörleri arasına girdi.

IRAOLA'NIN KARİYERİ

22 Haziran 1982'de İspanya'nın Usurbil kentinde dünyaya gelen Andoni Iraola, futbolculuk kariyerinin büyük bölümünü Athletic Bilbao'da geçirdi. Sağ bek olarak görev yapan Iraola, Bilbao formasıyla uzun yıllar istikrar sembolü oldu. Kariyerinin son döneminde New York City FC'de oynayan İspanyol isim, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe yöneldi.

Antrenörlük kariyerine AEK Larnaca'da başlayan Iraola, ardından Mirandes ve Rayo Vallecano'da görev yaptı. Rayo Vallecano ile La Liga'ya yükselme başarısı yakalayan İspanyol teknik adam, 2023 yılında Bournemouth'un başına geçti.

Bournemouth'ta kısa sürede oyun kimliğini oturtan Iraola, Premier Lig'de hücumcu ve risk alan futbol anlayışıyla öne çıktı.

Liverpool'un da bu yaklaşımı, yeni dönem planlamasında önemli bir referans olarak gördüğü belirtildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
