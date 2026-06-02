Liverpool'un yeni teknik direktörü Iraola!

Premier Lig'de yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Liverpool'da teknik direktör arayışı sonuç aşamasına geldi.



Arne Slot ile yolların ayrılmasının ardından birçok ismi gündemine alan kırmızıların, Bournemouth'ta sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Andoni Iraola'da karar kıldığı belirtildi.



PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI



Son günlerde yoğunlaşan temasların ardından Liverpool ile Iraola cephesi arasında büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ifade edildi. Tarafların resmi prosedürleri tamamlamasının ardından imzaların atılması ve duyurunun yapılması bekleniyor.



Liverpool yönetiminin, yeni dönemde daha tempolu, agresif ve önde baskıya dayalı bir oyun yapısı kurmak istediği; bu nedenle Iraola'yı projenin merkezine yerleştirdiği kaydedildi.



RICHARD HUGHES, BÜYÜK ETKEN OLDU



Liverpool Sportif Direktörü Richard Hughes'un daha önce Bournemouth'ta Iraola ile birlikte çalışmış olması da bu tercihte önemli bir etken olarak gösteriliyor. Hughes'un, İspanyol teknik adamın çalışma metotlarını ve Premier Lig'deki gelişimini yakından bildiği vurgulandı.



PREMIER LİG'DE DİKKAT ÇEKTİ



Bournemouth'un başında cesur futbol anlayışıyla öne çıkan Iraola, özellikle yüksek tempo, hızlı hücum geçişleri ve önde baskı prensipleriyle Premier Lig'de adından söz ettirdi. 43 yaşındaki teknik adam, İngiltere'deki performansıyla kısa sürede Avrupa'nın dikkat çeken genç teknik direktörleri arasına girdi.



IRAOLA'NIN KARİYERİ



22 Haziran 1982'de İspanya'nın Usurbil kentinde dünyaya gelen Andoni Iraola, futbolculuk kariyerinin büyük bölümünü Athletic Bilbao'da geçirdi. Sağ bek olarak görev yapan Iraola, Bilbao formasıyla uzun yıllar istikrar sembolü oldu. Kariyerinin son döneminde New York City FC'de oynayan İspanyol isim, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe yöneldi.



Antrenörlük kariyerine AEK Larnaca'da başlayan Iraola, ardından Mirandes ve Rayo Vallecano'da görev yaptı. Rayo Vallecano ile La Liga'ya yükselme başarısı yakalayan İspanyol teknik adam, 2023 yılında Bournemouth'un başına geçti.



Bournemouth'ta kısa sürede oyun kimliğini oturtan Iraola, Premier Lig'de hücumcu ve risk alan futbol anlayışıyla öne çıktı.



Liverpool'un da bu yaklaşımı, yeni dönem planlamasında önemli bir referans olarak gördüğü belirtildi.



