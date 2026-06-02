AJ Dybantsa'dan Young'a esprili mesaj: "Beni seçerlerse 3 numara benim!"

2026 NBA Draftı'nın bir numaralı sıra adayı olarak gösterilen AJ Dybantsa, olası Washington Wizards seçimi öncesinde dikkat çeken bir açıklama yaptı.

02 Haziran 2026 14:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Gil's Arena programına katılan genç yıldız adayı, Wizards tarafından ilk sıradan seçilmesi halinde takımın 3 numaralı formasını istediğini söyledi.

Bu durumda formayı şu anda giyen Trae Young'ın numarasını bırakması gerekecek.

Dybantsa, program sırasında gülerek şunları söyledi:

"Eğer beni seçerlerse 3 numaraya ihtiyacım olacak Trae."

Daha sonra sözlerine devam eden genç oyuncu:

"Eğer beni seçerlerse tabii. Yaklaşık beş hafta sonra göreceğiz."

Young, geçtiğimiz ocak ayında Atlanta Hawks'tan Wizards'a takaslandığında forma numarasını değiştirmiş ve 3 numarayı tercih etmişti.

Yıldız oyun kurucu, Atlanta'daki sekiz sezonu boyunca ise 11 numarayı giymişti.

Bu yılki draftın bir numaralı favorisi olarak gösterilen Dybantsa, BYU'daki dominant ilk sezonunda da 3 numaralı formayı kullanmıştı. Genç oyuncu lise yıllarında Utah Prep formasıyla da aynı numarayı taşıdı.

Program sırasında neden birinci sıradan seçilmesi gerektiği de sorulan Dybantsa, oyun tarzını şu sözlerle anlattı:

"Çok yönlü bir oyuncuyum. Birden dörde kadar her pozisyonu savunabileceğimi düşünüyorum. NBA'de ise bire beş değişmeli savunmalar yapmak ve her tür oyuncuya karşı durabilmek gerekiyor. Bu yüzden birden beşe kadar herkesi savunabileceğimi söyleyebilirim."

Genç yıldız adayı sözlerini şöyle tamamladı:

"Oyunu doğru şekilde oynuyorum. Kazanmaya çalışıyorum ve takım arkadaşlarımı da oyuna dahil etmeyi seviyorum. Herkesin başarılı olmasını isterim. Ama aynı zamanda heyecan verici bir oyuncuyum. Çok sayıda öne çıkan hareket yapıyorum. Salonları doldurabiliyorum. Kısacası biraz her şeyden var."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
