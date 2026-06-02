Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi macerası başlıyor

Yıl Ev sahibi Final Üçüncülük maçı Şampiyon Skor İkinci Üçüncü Skor Dördüncü 2018 Çin

ABD 3-2

TÜRKİYE

Çin 3-0

Brezilya 2019 Çin

ABD 3-2

Brezilya

Çin 3-1

TÜRKİYE 2021 İtalya

ABD 3-1

Brezilya

TÜRKİYE 3-0

Japonya 2022 Türkiye

İtalya 3-0

Brezilya

Sırbistan 3-0

TÜRKİYE 2023 ABD

TÜRKİYE 3-1

Çin

Polonya 3-2

ABD 2024 Tayland

İtalya 3-1

Japonya

Polonya 3-2

Brezilya 2025 Polonya

İtalya 3-1

Brezilya

Polonya 3-1

Japonya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ilk maçında çarşamba günü Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak ay-yıldızlı ekip, başkent Brasilia'da oynanacak mücadeleye TSİ 19.00'da çıkacak.Filenin Sultanları, Brezilya'da ayrıca Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ne karşı oynadığı son 5 resmi maçı da kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, geçen yıl oynanan FIVB Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti 3-0 yenmişti. Milli takım rakibi karşısındaki son yenilgisini ise 2021 yılında VNL maçında 3-1'lik skorla almıştı.Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takımın Brezilya etabı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivanİlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe ÇürükDeniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel BalıkBeren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin UysalcanEylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz.2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) yer alacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonu 2023'ten sonra bir kez daha kazanmak için mücadele edecek.Milliler, normal sezonu üç ayaktan oluşacak turnuvanın ilk etabında 3-8 Haziran'da Brezilya'da parkeye çıkacak. İkinci etaba Ankara'da 17-21 Haziran'da ev sahipliği yapacak ay-yıldızlı ekip, üçüncü etap maçları için 8-12 Temmuz'da Japonya'da olacak.Milli takım, toplam 18 takımın yer alacağı VNL'de lig etabını ilk 8 takım arasında bitirirse adını Çin'de 22-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek finallere yazdıracak.A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'yi 2023 yılında kazanma başarısı gösterdi.Bu sezon 8. kez düzenlenecek Kadınlar Milletler Ligi'nde ay-yıldızlı ekip, 2023'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan finalde Çin'i 3-1 yenerek şampiyonluğa uzandı.Milli takım, 2018'de gümüş madalya alırken, 2021'de ise bronz madalyanın sahibi oldu. Organizasyonun en başarılı takımlarından biri olan Türkiye, 2019 ve 2022'de ise dördüncülük yaşadı.Ay-yıldızlı ekip, geçen yıl ise çeyrek finalde Japonya'ya 3-2 yenilmişti.FIVB Kadınlar Milletler Ligi'ni tarihte sadece 3 ülke kazandı.2018'den bu yana düzenlenen organizasyonda ABD ve İtalya'nın 3'er, Türkiye'nin ise 1 şampiyonluğu bulunuyor.A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'in ikinci etabında başkent Ankara'da voleybolseverlerle buluşacak.Ankara Spor Salonu'nda 17-21 Haziran'daki etaba Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Çin, Fransa, Brezilya, Belçika gibi kadın voleybolunda söz sahibi ülkeler de katılacak.Türkiye, Ankara'daki maçlarda 17 Haziran'da Belçika, 18 Haziran'da Fransa, 20 Haziran'da Almanya, 21 Haziran'da ise Çin'le karşılaşacak.A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, VNL için 30 voleybolcuyu geniş kadroya çağırdı.Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy KoçaşEbrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza SafronovaMelissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne BaşyolcuYasemin Güveli, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve AtlıerEylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge, Merve İzbilir, Melis Yılmaz.Brezilya'da 3-8 Haziran'da gerçekleştirilecek ilk etap için Türkiye'nin nihai kadrosu da açıklandı.Brezilya'nın başkenti Brasilia'da düzenlenecek ilk etapta Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile karşılaşacak millilerin kadrosu şöyle:Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal PehlivanSmaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe ÇürükOrta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel BalıkPasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin UysalcanLiberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz3 Haziran19.00 Dominik Cum.-Türkiye4 Haziran22.30 Türkiye-Hollanda6 Haziran21.30 İtalya-Türkiye8 Haziran00.00 Bulgaristan-Türkiye17 Haziran19.30 Türkiye-Belçika18 Haziran19.30 Türkiye-Fransa20 Haziran19.30 Türkiye-Almanya21 Haziran19.30 Türkiye-Çin8 Temmuz06.00 Polonya-Türkiye10 Temmuz07.00 ABD-Türkiye11 Temmuz13.20 Japonya-Türkiye12 Temmuz09.30 Tayland-Türkiye