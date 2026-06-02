Fenerbahçe'den 10 milyon euro'luk talep: Malang Sarr

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın savunma hattı için gündemine aldığı Malang Sarr transferinde mali detaylar ortaya çıkmaya başladı.
Lens forması giyen Fransız stoperin ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, oyuncu cephesinin yıllık ücret ve imza parasıyla birlikte yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir paket talep ettiği öne sürüldü.
Aziz Yıldırım ve ekibi, 27 yaşındaki savunmacının şartlarını değerlendirirken transferde Al-Hilal rekabeti de dikkat çekiyor.
Lens'te geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan Malang Sarr, savunma performansıyla birlikte 1 kez ağları havalandırdı.
