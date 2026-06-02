Hakan Safi'den Conte'ye 15 milyon euro

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, göreve gelmesi halinde teknik direktörlük koltuğunu Napoli'den ayrılan Antonio Conte'ye emanet etmek istiyor.
HAKAN SAFİ'DEN TEKLİF
Conte ile görüşmelere başlayan Hakan Safi, İtalyan teknik adama teklifini sundu.
YILLIK 15 MİLYON EURO
Hakan Safi, Conte'ye iki yıllık sözleşme ve yıllık 15 milyon euro teklif etti.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA TEKLİF ALDI
İtalyan basınından Corriere dello Sports'ta yer alan habere göre, Conte, Hakan Safi'nin sunduğu teklifi değerlendirmeye başladı.
Conte'nin Suudi Arabistan'dan da önemli teklifler aldığı öne sürüldü. 56 yaşındaki teknik adamın, Suudi Arabistan'dan iki teklif aldığı ve bu tekliflerin 25 milyon euro'nun üzerinde olduğu öne sürüldü.
HAKAN SAFİ'DEN TEKLİF
Conte ile görüşmelere başlayan Hakan Safi, İtalyan teknik adama teklifini sundu.
YILLIK 15 MİLYON EURO
Hakan Safi, Conte'ye iki yıllık sözleşme ve yıllık 15 milyon euro teklif etti.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA TEKLİF ALDI
İtalyan basınından Corriere dello Sports'ta yer alan habere göre, Conte, Hakan Safi'nin sunduğu teklifi değerlendirmeye başladı.
Conte'nin Suudi Arabistan'dan da önemli teklifler aldığı öne sürüldü. 56 yaşındaki teknik adamın, Suudi Arabistan'dan iki teklif aldığı ve bu tekliflerin 25 milyon euro'nun üzerinde olduğu öne sürüldü.