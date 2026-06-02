 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Hakan Safi'den Conte'ye 15 milyon euro

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, Antonio Conte'ye yıllık 15 milyon euro maaş ile birlikte 2 yıllık sözleşme teklif etti.

calendar 02 Haziran 2026 10:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hakan Safi'den Conte'ye 15 milyon euro
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, göreve gelmesi halinde teknik direktörlük koltuğunu Napoli'den ayrılan Antonio Conte'ye emanet etmek istiyor.

HAKAN SAFİ'DEN TEKLİF

Conte ile görüşmelere başlayan Hakan Safi, İtalyan teknik adama teklifini sundu.

YILLIK 15 MİLYON EURO

Hakan Safi, Conte'ye iki yıllık sözleşme ve yıllık 15 milyon euro teklif etti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA TEKLİF ALDI

İtalyan basınından Corriere dello Sports'ta yer alan habere göre, Conte, Hakan Safi'nin sunduğu teklifi değerlendirmeye başladı.

Conte'nin Suudi Arabistan'dan da önemli teklifler aldığı öne sürüldü. 56 yaşındaki teknik adamın, Suudi Arabistan'dan iki teklif aldığı ve bu tekliflerin 25 milyon euro'nun üzerinde olduğu öne sürüldü.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.