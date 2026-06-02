02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Stephen Curry, Li-Ning ile 10 yıllık dev sponsorluk anlaşması imzaladı

calendar 02 Haziran 2026 11:24 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2026 11:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Çin merkezli spor giyim devi Li-Ning, NBA'in en büyük yıldızlarından biri olan Stephen Curry'yi kadrosuna kattı.

Golden State Warriors süperstarı Curry, Li-Ning ile sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu.

ESPN'den Shams Charania'nın aktardığı bilgilere göre anlaşma 10 yıllık bir süreyi kapsıyor. Ayrıca sözleşmenin Curry adına özel bir golf ürünleri koleksiyonunun oluşturulmasını da içerdiği belirtildi.

Li-Ning halihazırda NBA'in birçok önemli ismiyle sponsorluk anlaşmasına sahip. Bunlar arasında Curry'nin Warriors takım arkadaşı Jimmy Butler da yer alıyor.

Şirket geçmişte ayrıca Hall of Fame üyeleri Shaquille O'Neal ve Dwyane Wade ile de anlaşmalar yapmıştı. Wade, 2018 yılında marka ile "ömür boyu" sözleşme uzatmıştı.

38 yaşındaki Curry daha önce 12 sezon boyunca Under Armour tarafından destekleniyordu. Taraflar geçtiğimiz kasım ayında yollarını ayırmıştı. Hatta 2023 yılında imzalanan uzun vadeli sözleşmenin Curry'nin emekliliğine kadar devam etmesinin beklendiği belirtilmişti.

Under Armour'dan ayrılmasının ardından Curry, maçlarda farklı markalara ait ayakkabılar kullanmaya başlamıştı. Bu markalar arasında Nike, Li-Ning ve yine Çin merkezli bir spor giyim devi olan Anta bulunuyordu.

Anta, Kyrie Irving ve Curry'nin eski takım arkadaşı Klay Thompson ile yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla tanınıyor.

Öte yandan Curry'nin Warriors ile olan mevcut kontratı gelecek sezonun sonunda sona erecek. Yıldız oyuncu bu yaz takımıyla yeni bir kontrat uzatma anlaşması imzalama hakkına sahip.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
