Stephen Curry, Li-Ning ile 10 yıllık dev sponsorluk anlaşması imzaladı

Çin merkezli spor giyim devi Li-Ning, NBA'in en büyük yıldızlarından biri olan Stephen Curry'yi kadrosuna kattı.



Golden State Warriors süperstarı Curry, Li-Ning ile sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu.



ESPN'den Shams Charania'nın aktardığı bilgilere göre anlaşma 10 yıllık bir süreyi kapsıyor. Ayrıca sözleşmenin Curry adına özel bir golf ürünleri koleksiyonunun oluşturulmasını da içerdiği belirtildi.



Li-Ning halihazırda NBA'in birçok önemli ismiyle sponsorluk anlaşmasına sahip. Bunlar arasında Curry'nin Warriors takım arkadaşı Jimmy Butler da yer alıyor.



Şirket geçmişte ayrıca Hall of Fame üyeleri Shaquille O'Neal ve Dwyane Wade ile de anlaşmalar yapmıştı. Wade, 2018 yılında marka ile "ömür boyu" sözleşme uzatmıştı.



38 yaşındaki Curry daha önce 12 sezon boyunca Under Armour tarafından destekleniyordu. Taraflar geçtiğimiz kasım ayında yollarını ayırmıştı. Hatta 2023 yılında imzalanan uzun vadeli sözleşmenin Curry'nin emekliliğine kadar devam etmesinin beklendiği belirtilmişti.



Under Armour'dan ayrılmasının ardından Curry, maçlarda farklı markalara ait ayakkabılar kullanmaya başlamıştı. Bu markalar arasında Nike, Li-Ning ve yine Çin merkezli bir spor giyim devi olan Anta bulunuyordu.



Anta, Kyrie Irving ve Curry'nin eski takım arkadaşı Klay Thompson ile yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla tanınıyor.



Öte yandan Curry'nin Warriors ile olan mevcut kontratı gelecek sezonun sonunda sona erecek. Yıldız oyuncu bu yaz takımıyla yeni bir kontrat uzatma anlaşması imzalama hakkına sahip.



