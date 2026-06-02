Benzine, motorine (mazota) indirim var mı, gelecek mi?

Depolarını tasarruflu bir şekilde doldurmak isteyen araç sahipleri araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen büyük indirim dalgası pompalara tam olarak nasıl yansıdı?



BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR!

Brent Petrol fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle Benzin ve Motorine zam gelecek.

Motorine 3,93 lira, benzine ise 1,88 lira zam gelmesi bekleniyor.



Eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak fiyat motorinde 98 kuruş, benzinde ise 47 kuruş olacak.



BENZİN-MOTORİN VE LPG'YE İNDİRİM POMPA FİYATLARINA YANSIDI!

2 Haziran 2026 gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1,83 TL, benzinde 1,37 TL ve Lpg (Otogaz) da ise 2,09 TL indirim gerçekleşti.



2 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



İstanbul Avrupa Yakası:



Benzin: 62.92 TL

Motorin: 65.27 TL

LPG: 31.99 TL



İstanbul Anadolu Yakası:





Benzin: 62.78 TL

Motorin: 65.13 TL

LPG: 31.39 TL

