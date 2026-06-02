02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Karşıyaka Kulübü, 'Karşıyaka İstanbul''dan şikayetçi!

Karşıyaka Spor Kulübü, 'Karşıyaka İstanbul' isimli oluşumla ilgili şikayetçi oldu.

02 Haziran 2026 13:22
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
İzmir temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü, daha önce kulübün franchise yapılanması içinde yer alıp, mevcut durumda ise herhangi bir sözleşmesi bulunmayan Karşıyaka İstanbul isimli oluşumla ilgili şikayetçi oldu.

Kaf-Kaf'ın açıklamasında, "İstanbul Maltepe bölgesinde Karşıyaka İstanbul adıyla faaliyet gösteren ve geçmiş dönemlerde kulübümüzün franchise yapılanması içerisinde yer alan oluşumun, kulübümüz ile mevcut herhangi bir sözleşmesel ilişkisi bulunmamasına rağmen, kulübümüze ait marka, logo, amblem, kurumsal kimlik unsurları, forma tasarımları ve görsel materyalleri kullanmaya devam ettiği tespit edilmiştir. İlgili oluşumun, 2025/2026 yılı itibarıyla kulübümüz ile hiçbir franchise, temsilcilik, iş ortaklığı veya yetkili kullanım hakkı bulunmamaktadır. Buna rağmen kulübümüzün ismi ve kurumsal değerlerinden haksız şekilde faydalanılarak kamuoyunda yanıltıcı bir algı oluşturulmaya çalışılması hukuka aykırıdır" denildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, özellikle 14 Haziran 2026 tarihinde basketbol ve voleybol branşlarında gerçekleştirileceği duyurulan seçmeler de dahil olmak üzere, ilgili oluşum tarafından yapılan hiçbir faaliyet, organizasyon, kayıt çalışması veya sporcu seçmesi kulübümüzün bilgisi, onayı veya yetkilendirmesi dahilinde değildir. Kulübümüze ait marka, logo, amblem, forma, görsel içerikler ve diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarının izinsiz kullanımına derhal son verilmesi gerekmektedir. Aksi halde; marka hakkına tecavüz, haksız rekabet, ticari itibarın zedelenmesi ve ilgili mevzuattan doğan diğer tüm hukuki ve cezai sorumluluklar kapsamında gerekli yasal işlemler gecikmeksizin başlatılacak, doğmuş ve doğacak tüm zararların tazmini için yetkili merciler nezdinde her türlü hukuki yola başvurulacaktır. Sporcularımızın, velilerimizin ve kamuoyunun, kulübümüz ile hiçbir bağı bulunmayan bu tür oluşumların faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini yaparken gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz" ifadeleri yer aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
