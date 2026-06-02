Milli takım aday kadrosu açıklandı mı? 26 kişilik nihai liste

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak olan A Milli Takım'ın nihai kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlıların 35 kişilik geniş aday kadrosundan çıkarılan isimler açıklandı ve turnuvaya gidecek oyuncular belirlendi.

Yapılan açıklama sonrası kırmızı-beyazlıların Dünya Kupası kadrosunda yer alan 26 isim şöyle:

Kaleciler:

Altay Bayındır

Mert Günok

Uğurcan Çakır

Savunmacılar:

Abdülkerim Bardakcı

Çağlar Söyüncü

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Mert Müldür

Ozan Kabak

Samet Akaydin

Zeki Çelik

Orta Sahalar:

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Kaan Ayhan

Orkun Kökçü

Salih Özcan

Forvetler:

Arda Güler

Barış Alper Yılmaz

Can Uzun

Deniz Gül

İrfan Can Kahveci

Kenan Yıldız

Kerem Aktürkoğlu

Oğuz Aydın

Yunus Akgün

Muhammed Şengezer

Ersin Destanoğlu

Atakan Karazor

Ahmetcan Kaplan

Mustafa Eskihellaç

Yusuf Sarı

Yusuf Akçiçek

Aral Şimsir

Demir Ege Tıknaz

A MİLLİ TAKIM'IN GRUBU

A Milli Takım; ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda boy gösterecek.

Ay-yıldızlılar; ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda kozlarını paylaşacak.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"A Millî Takım'ın 26 kişilik nihai kadrosunda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacak."

