Haber Tarihi: 02 Haziran 2026 11:40 - Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2026 11:40

Milli takım aday kadrosu açıklandı mı? 26 kişilik nihai liste

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı o devasa 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım tüm hızıyla sürerken, futbolseverlerin haftalardır nefesini tutarak beklediği o en büyük haber nihayet geldi çattı! Zorlu play-off engelini aslanlar gibi aşarak adını dünyanın en iyileri arasına yazdırmayı başaran "Bizim Çocuklar"ın turnuva kadrosu, arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Bugün sabahtan bu yana "Milli takım aday kadrosu açıklandı mı? 2026 Dünya Kupası kadrosunda kimler var, kimler listeden çıkarıldı?" sorguları spor sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından paylaşılan, bayrağımızı Amerika kıtasında dalgalandıracak o sarsılmaz resmi 26 kişilik nihai turnuva kadrosu!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak olan A Milli Takım'ın nihai kadrosu belli oldu.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlıların 35 kişilik geniş aday kadrosundan çıkarılan isimler açıklandı ve turnuvaya gidecek oyuncular belirlendi.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI KADROSU
Yapılan açıklama sonrası kırmızı-beyazlıların Dünya Kupası kadrosunda yer alan 26 isim şöyle:

Kaleciler:

Altay Bayındır

Mert Günok

Uğurcan Çakır

Savunmacılar:


Abdülkerim Bardakcı

Çağlar Söyüncü

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Mert Müldür

Ozan Kabak

Samet Akaydin

Zeki Çelik

Orta Sahalar:

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Kaan Ayhan

Orkun Kökçü

Salih Özcan

Forvetler:

Arda Güler

Barış Alper Yılmaz

Can Uzun

Deniz Gül

İrfan Can Kahveci

Kenan Yıldız

Kerem Aktürkoğlu

Oğuz Aydın

Yunus Akgün

YER ALMAYAN İSİMLER

Muhammed Şengezer

Ersin Destanoğlu

Atakan Karazor

Ahmetcan Kaplan

Mustafa Eskihellaç

Yusuf Sarı

Yusuf Akçiçek

Aral Şimsir

Demir Ege Tıknaz

A MİLLİ TAKIM'IN GRUBU
A Milli Takım; ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda boy gösterecek.

Ay-yıldızlılar; ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda kozlarını paylaşacak.

TFF'DEN AÇIKLAMA
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"A Millî Takım'ın 26 kişilik nihai kadrosunda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacak."

Vincenzo Montella-

