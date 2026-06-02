Haber Tarihi: 02 Haziran 2026 11:40 -
Güncelleme Tarihi:
02 Haziran 2026 11:40
Milli takım aday kadrosu açıklandı mı? 26 kişilik nihai liste
ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı o devasa 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım tüm hızıyla sürerken, futbolseverlerin haftalardır nefesini tutarak beklediği o en büyük haber nihayet geldi çattı! Zorlu play-off engelini aslanlar gibi aşarak adını dünyanın en iyileri arasına yazdırmayı başaran "Bizim Çocuklar"ın turnuva kadrosu, arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Bugün sabahtan bu yana "Milli takım aday kadrosu açıklandı mı? 2026 Dünya Kupası kadrosunda kimler var, kimler listeden çıkarıldı?" sorguları spor sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından paylaşılan, bayrağımızı Amerika kıtasında dalgalandıracak o sarsılmaz resmi 26 kişilik nihai turnuva kadrosu!
2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak olan A Milli Takım'ın nihai kadrosu belli oldu.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlıların 35 kişilik geniş aday kadrosundan çıkarılan isimler açıklandı ve turnuvaya gidecek oyuncular belirlendi.TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI KADROSUYapılan açıklama sonrası kırmızı-beyazlıların Dünya Kupası kadrosunda yer alan 26 isim şöyle:Kaleciler:Altay BayındırMert GünokUğurcan ÇakırSavunmacılar:
Abdülkerim BardakcıÇağlar SöyüncüEren ElmalıFerdi KadıoğluMerih DemiralMert MüldürOzan KabakSamet AkaydinZeki ÇelikOrta Sahalar:Hakan Çalhanoğluİsmail YüksekKaan AyhanOrkun KökçüSalih ÖzcanForvetler:Arda GülerBarış Alper YılmazCan UzunDeniz Gülİrfan Can KahveciKenan YıldızKerem AktürkoğluOğuz AydınYunus AkgünYER ALMAYAN İSİMLERMuhammed ŞengezerErsin DestanoğluAtakan KarazorAhmetcan KaplanMustafa EskihellaçYusuf SarıYusuf AkçiçekAral ŞimsirDemir Ege TıknazA MİLLİ TAKIM'IN GRUBUA Milli Takım; ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda boy gösterecek.Ay-yıldızlılar; ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda kozlarını paylaşacak.TFF'DEN AÇIKLAMATürkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"A Millî Takım'ın 26 kişilik nihai kadrosunda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacak."Vincenzo Montella-
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.