Federico Chiesa'dan geleceği için açıklama!

Federico Chiesa, düzenli forma şansı bulabilmek adına bu yaz Liverpool'dan ayrılma ihtimalini değerlendiriyor.



28 yaşındaki İtalyan futbolcu, geçtiğimiz sezon teknik direktör Arne Slot yönetimindeki Liverpool'da Premier Lig'de yalnızca bir kez ilk 11'de sahaya çıktı. Chiesa, geleceğiyle ilgili kararını vermeden önce yeni teknik direktör Andoni Iraola ile görüşeceğini söyledi.



İtalya'ya dönüş en güçlü ihtimal olarak görülse de Chiesa, şu aşamada hiçbir seçeneği dışlamadığını belirtti. Tecrübeli oyuncu ayrıca takım arkadaşı Curtis Jones'un da Serie A'ya transfer olabileceğine dair ipuçları verdi.



"OYNAMAK İSTİYORUM"



Gazzetta dello Sport'a konuşan Chiesa, "Oynamak istiyorum. Eğer Premier Lig'de düzenli forma şansı bulamazsam, bunu başka bir yerde bulmam gerekecek." dedi.



"Hazırlık kampı için ABD'ye gideceğim. Daha sonra kulüple ve Iraola ile konuşup durumu değerlendireceğim." ifadelerini kullanan İtalyan futbolcu, geleceğiyle ilgili kararını bu görüşmelerin ardından vereceğini söyledi.



Liverpool'da ocak ayında ayrılığı gündeme gelmeyen Chiesa için bunun en önemli nedenlerinden birinin Alexander Isak'ın yaşadığı sakatlık ve Muhammed Salah'ın Afrika Uluslar Kupası'nda bulunması nedeniyle hücum hattında yaşanan eksiklik olduğu belirtildi. İngiliz ekibinin bu yaz gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu kaydedildi.



"2026'NIN BAŞINDAN BERİ NEREDEYSE HİÇ OYNAMADIM"



Yaşadığı süreci değerlendiren Chiesa, "Dürüst olmak gerekirse, 2026'nın başından beri neredeyse hiç oynamadım." dedi.



"LIVERPOOL İLE HARİKA BİR İLİŞKİM VAR"



Liverpool ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu vurgulayan yıldız futbolcu, "Liverpool ile harika bir ilişkim var. Ocak ayında kulüp ve Slot bana ayrılamayacağımı söyledi. Bana ihtiyaçları vardı. Konu para değildi, kadro derinliğiydi. Zor bir dönemden geçiyorduk." ifadelerini kullandı.



"ANLAYIŞLA KARŞILADIM"



Chiesa ayrıca, "Ben de bunu anlayışla karşıladım ve yüzümde bir gülümsemeyle kaldım. Sonuçta Liverpool'dan bahsediyoruz. Geçen yıl bana Premier Lig şampiyonluğu kazanma fırsatı verdiler." sözlerini sarf etti.



JUVENTUS VE COMO AÇIKLAMASI



Kariyerinde yeniden Juventus forması giyme ihtimali ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Como'nun ilgisi hakkında da konuşan Chiesa, her seçeneğe açık olduğunu söyledi.



İtalyan oyuncu, "Her şeye açığım. Benim için önemli olan düzenli olarak oynamak." dedi.



"Mutlaka ilk 11'de oynamalıyım diyecek kadar kibirli biri değilim. Formam için her yerde mücadele etmeye hazırım." ifadelerini kullanan Chiesa, forma rekabetinden kaçmadığını vurguladı.



CURTIS JONES SÖZLERİ



Liverpool'un İngiliz orta saha oyuncusu Curtis Jones'un Serie A ile anılması hakkında da konuşan Chiesa, "Jones bana sadece İtalya'daki yaşamı sordu." dedi.



İtalyan futbolcu, "Ben de ona hayatın harika olduğunu ve havanın Liverpool'dan daha iyi olduğunu söyledim. Ama Liverpool da bunun dışında özel bir şehir. Jones teknik açıdan çok kaliteli bir oyuncu. Inter'in onunla ilgilenmesi güzel bir şey." ifadelerini kullandı.



ALISSON YORUMU



Chiesa ayrıca adı Juventus ile anılan Brezilyalı kaleci Alisson Becker'in Liverpool'da kalmasını beklediğini söyledi.



İtalyan yıldız, "Duyduğuma göre İngiltere'de kalacak. Bekleyip göreceğiz. Dünyanın en iyi beş kalecisinden birinden bahsediyoruz." dedi.



Alisson için övgü dolu sözler kullanan Chiesa, "Harika bir lider. Kariyerinde her şeyi kazandı ve hem saha içinde hem de soyunma odasında fark yaratıyor." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.



