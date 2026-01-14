Martı TAG yasal mı? 2026 Martı TAG nedir?

Martı, TAG ile aracında boş koltuklarıyla yolculuk yapan sürücülerle aynı yöne gitmek isteyen yolcuları buluşturuyor. Peki, Martı Tag yasal mı, Tag nedir?

Martı, yaklaşık bir yıl önce e-ulaşım lisansı için İBB'ye başvurmuş, ancak başvurusu kabul edilmemişti.

Bunun üzerine şirket, İBB'ye karşı dava açtı. Mahkeme, İBB'nin Martı'ya lisans vermemesinin hukuka aykırı olduğuna hükmederek, Martı'nın lisanslı olarak hizmet vermesinin önünü açtı.

Öktem, sosyal medya paylaşımında, "Saraçhane'de Martı'nın yüzüne kapanan kapılar mahkemede açıldı. İBB'nin 1 yıl boyunca sebepsiz yere bize vermediği e-Ulaşım Lisansı için dava açmıştık. İstanbul 7. İdare Mahkemesi 'İBB'nin Martı'ya lisans vermemesi hukuka aykırıdır' dedi. Martı TAG artık lisanslı şekilde e-ulaşım hizmeti verecek, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bu kararın ardından Martı, e-ulaşım hizmetlerini lisanslı olarak sürdürmeye devam edecek.

Tek Araçla Gidelim (TAG) mottosuyla yola çıkan Martı TAG uygulaması araç paylaşımını içeriyor. TAG ile aracında boş koltuklarıyla yolculuk yapan sürücülerle aynı yöne gitmek isteyen yolcuları paylaşım yapıyor. Aynı rotada giden Martı TAG kullanıcıları anlaşılan ücret karşısında bir kişinin aracına binebiliyor.Telefonunuzdaki Martı Tag uygulaması üzerinden yolcu taşıyan araç sahipleri ve yolcu olarak araçta bulunan kişilere ceza uygulanıyor. Peki bu cezanın kanuni dayanağı nedir?Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kanunun Ek Madde 2 uyarınca 60 gün (Ek-2/3 A) aracın bağlanması söz konusu olmaktadır. Yine KTK Ek-2/3 A için verilen para cezası 2023 yılı için 20.342 TL olarak belirlenmiştir. Erken ödeme halinde bu cezada %25 indirim yapılarak 15.256,50 TL olarak ödemek mümkündür. Bir yıl içerisinde ikinci kez aynı maddenin ilali halinde 40.684 TL olarak ceza kesilecektir. Bu ceza araç sürücülerine kesilmektedir. Ayrıca aracın otoparkta kaldığı sürenin otopark ücreti de ödenmesi gerekir.Başka bir deyişle "5216 sayılı Kanun ile 5393 sayılı Kanun kapsamında ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak" şekinde düzenlenen ceza 2023 yılı için araç sürücülerine 20.342 TL idari para cezası ve 60 gün araç bağlama ile cezalandırılmaktadır. Ayrıca aracın otoparkta kaldığı süre boyunca da otopark ücretinin de ödenmesi gerekmektedir.Martı Tag kullanarak yolcu olarak bu şekilde seyahat eden kişilere ise KTK Ek Madde 2 (Ek-2/6) "Ayırıcı işareti bulunmayan ve 5216 sayılı Kanun ve 5393 sayılı Kanun kapsamında ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan, alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında, alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergah dışında faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak," şeklinde 1.353 TL para cezası, erken ödeme halinde %25 indirimli olarak 1.014,75 TL para cezası uygulaması yapılmaktadır.Yukarıda ilgili kanun maddeleri açıklandığı üzere ceza almanız halinde cezaya itiraz edilerek cezanın iptal edilmesi söz konusu olabilmektedir. Ancak durumunuzun hakim tarafından değerlendirilmektedir. Her hakimin hukuki görüşü değişebileceği gibi her olay da birbirinden farklıdır. Cezanız hakimin takdirine ve durumunuza göre değerlendirilecek, eğer itirazınız yerinde görülürse cezanız iptal edilir. Ceza itiraz süresi 15 gündür.Yukarıda belirtildiği gibi bir ceza ile karşı karşıyaysanız 15 gün içerisinde itiraz hakkınız vardır.Öncelikle bir avukat aracılığıyla itirazda bulunacaksanız avukata bir ücret ödemeniz gerekecektir. Mutlaka avukat aracılığıyla itirazda bulunmanızı tavsiye ederiz. Bunun dışında avukata vekalet vermek için 600 TL civarında bir noter ücreti çıkacaktır. Ayrıca mahkeme açılış masrafları 2.200 TL civarında tutacaktır. Avukata ödenecek ücret dışında notere ve mahkemeye toplam 3.000 TL civarında bir ücret ödemeniz gerekir. Mahkemeyi kazanmanız halinde, itirazınızın kabulüyle mahkemeye ödenen harçlar iade edilecektir.Martı TAG'i kullanmak için Martı uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Herhangi bir araç kısıtlaması yok.iOS için Apple Store'dan, Android için Google Play Store'dan TAG Sürücü uygulamasını indirin.İstenilen belgelerini yükleyin.Başvurunuz onaylandığında arabanızı paylaşmaya başlayın.Yol arkadaşını istediği yerden al, istediği yere bırak.Martı ücretleri kullanılan süre üzerinden belirlenir. Yolculuğun başında ve kullanılan her dakika için ücretlendirme uygulanır. Kullanıcılar saatte en fazla 25 km/s hız yapabiliyor.