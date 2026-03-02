Tottenham'da maaşlar yarıya inebilir

Tottenham'da küme düşme ihtimali, futbolcuların maaşlarını da doğrudan etkileyecek.



Premier Lig'de 16. basamakta yer alan ve düşme hattının sadece dört puan üzerinde bulunan Londra temsilcisinde, Championship'e gerileme durumunda oyuncu ücretlerinde büyük bir kesinti uygulanacak.



The Athletic'in aktardığı bilgilere göre, A takım kadrosundaki birçok futbolcunun sözleşmesinde zorunlu maaş indirimi maddesi bulunuyor. Spurs'ün Championship'e düşmesi halinde, oyuncuların gelirlerinde yaklaşık yüzde 50 oranında azalma yaşanacağı belirtiliyor. Bu maddenin, eski başkan Daniel Levy döneminde yapılan kontratlara eklendiği ve kulübü olası bir küme düşme riskine karşı güvence altına almak amacı taşıdığı ifade ediliyor.



Takvim yılı içerisinde ligde henüz galibiyetle tanışamayan Tottenham, sezonu toparlamak adına teknik direktörlük görevine Igor Tudor'u getirmişti. Ancak Hırvat teknik adam, Arsenal ve Fulham karşısında alınan mağlubiyetlerle görevine istediği gibi başlayamadı.



1977'den bu yana ilk kez alt lige düşme riski yaşayan Spurs, 29 puanla 16. sırada bulunuyor. Tottenham, ligdeki bir sonraki karşılaşmasında Crystal Palace'ı ağırlayacak; ardından Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atlético Madrid deplasmanına çıkacak.



